Messi, suplente contra los New York Red Bulls en su primer partido en la MLS

Nueva York, 26 ago (EFE).- Leo Messi partirá como suplente este sábado en su primer partido en la MLS, en el que el Inter Miami se enfrentará a domicilio con los New York Red Bulls.

Tras ocho triunfos en ocho partidos -que incluyeron la conquista de la Leagues Cup y la clasificación para la final de la Copa US Open-, Messi, que lleva ya 10 goles con su nuevo equipo, no formará parte del once inicial de Gerardo 'Tata' Martino para enfrentarse a los Red Bulls.

El técnico argentino ya había avisado del gran desgaste físico que arrastraba Messi con ocho partidos en un mes contando tres que acabaron en penaltis y uno de ellos -el del pasado miércoles contra el Cincinnati- que tuvo además tiempo extra.

"Hay una cuestión, él quiere jugar siempre y todos los partidos, y a veces hay que hacerlo parar y convencerlo para que pare, justamente para que se pueda recuperar. Todo lo externo no es algo que yo tome en cuenta a la hora de entender si tiene que jugar o no", apuntó Martino el viernes.

Hay una enorme expectación en Nueva York para el posible debut del argentino en la MLS y las entradas para el duelo de este sábado tienen un precio medio de 500 dólares.

El español Sergio Busquets y el venezolano Josef Martínez también serán suplentes mientras que Jordi Alba sí formará parte del once del Inter Miami, que contará como referencia en ataque con el ecuatoriano Leonardo Campana. EFE

dvp/hbr

(foto)