Heissler Guillent: "Pondremos nuestra mente y toda nuestra energía en el próximo partido"

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El base de la selección venezolana de baloncesto Heissler Guillent, máximo anotador de su equipo con 16 puntos del debut mundialista frente a Eslovenia (100-85), afirmó este sábado que salió con una "sensación un poco extraña" y que ahora solo les queda poner toda la "mente y energía en el próximo partido".

"Me voy con una sensación un poco extraña porque a pesar de que pudimos hacer muchas cosas buenas como equipo, no nos alcanzó para obtener la victoria, pero si es verdad que jugamos ante un gran rival y por eso me siento orgulloso del esfuerzo que pudimos hacer en la cancha", destacó el dorsal '19'.

Una ajustada derrota que le permitirá al equipo "mejorar en muchos aspectos del juego, sobre todo en la defensa".

"Nos quedaremos con las buenas sensaciones de las cosas que pudimos hacer bien y tratar de corregir todos los errores que tuvimos para el próximo partido", resaltó.

El baloncestista recalcó además la satisfacción y confianza que da el tener mejores porcentajes en los tiros: "Comenzar el partido con buen porcentaje de triples nos dio una gran sensación. No nos alcanzó para obtener la victoria, pero trataremos de poner nuestra mente y toda nuestra energía en el próximo partido". EFE

