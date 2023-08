Francisco: "Soy un enamorado del juego de Simeone"

Madrid, 26 ago (EFE).- Francisco Rodríguez, entrenador del Rayo Vallecano, dijo ser "un enamorado del juego" que plantea el técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, y comentó que la posibilidad de ganar al conjunto rojiblanco esta jornada supone "un reto".

El Rayo, que cuenta sus dos primeros partidos de Liga por victorias, recibe en Vallecas al Atlético de Madrid, al que no gana en Liga desde el 10 de febrero de 2013. Desde entonces doce partidos saldados en diez derrotas y dos empates.

"Es un equipo complicado. Es difícil meterle mano al Atlético del 'Cholo'. Es un equipo que hace todo bien, introduce cambios cada temporada y nuestra ilusión es la de competir en casa y obtener un resultado que podamos celebrar", dijo Francisco en conferencia de prensa.

"Yo me enfrenté a él hace once años y ya sabía que iba a tener continuidad. Soy un enamorado de su juego y, añadiéndole matices, lo incorporo a la mía. Para mí es un reto enfrentarme a él. Ya le gané la primera vez que nos enfrentamos, pero no he vuelto a ganarle. Ahora vamos a intentar ponerle las cosas difíciles", comentó.

Para este partido, Francisco cuenta con toda su plantilla "disponible".

"La semana ha ido muy bien. Raúl de Tomás está a un nivel bueno, pero viene de una inactividad larga y no ha realizado la mejor pretemporada. Óscar Valentín tuvo molestias durante la semana, pero ya ha entrenado sin problemas", señaló.

El partido frente al Atlético será el primero del Rayo en casa en la presente temporada.

"Para nosotros es muy importante ya que jugar en Vallecas es diferente. Mañana me gustará estar allí y ojalá salga bien para celebrar un buen resultado", confesó el técnico almeriense, que opinó sobre los partidos en viernes y lunes que le toca jugar a su equipo.

"Hay que encontrar los motivos. Entiendo el enfado de la afición porque me han dicho que el año pasado ocurrió muchísimo. Espero que haya igualdad en los horarios y nos den otras opciones", apuntó.

La incorporación del lateral derecho rumano Andrei Ratiu, procedente del Huesca, es la última que hace el Rayo. La plantilla, salvo que salga algún jugador a última hora, está cerrada.

"Doy la plantilla por cerrada, ya no puedo entrenar con más gente. A Ratiu lo teníamos cerrado de hace tiempo, lleva varios días en Madrid y faltaba que pasara el reconocimiento médico. Era el jugador que faltaba. Es un jugador muy bueno que llega con un buen estado físico y esperamos contar con él las próximas semanas", señaló.

"En cuanto al estado de la plantilla intentamos aligerarla. Hemos hablado con algunos jugadores y son conscientes de su situación, pero hasta que no salgan, son jugadores que están disponibles para el lunes y yo les voy a tratar igual que al resto. Veremos qué pasa de cara al cierre de mercado", comentó.

Por último, Francisco fue preguntado por la situación que se está viviendo en la Real Federación Española de Fútbol con su presidente, Luis Rubiales, a raíz del beso que le dio a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial femenino.

"Me han hablado mucho y muy bien de Jenni. A nadie nos gusta lo que está pasando y espero que los organismos actúen de la forma pertinente. Tiene que terminar ya esto y que se demuestre la verdad y las chicas queden tranquilas, disfruten su título y de las vacaciones que se han ganado", concluyó. EFE

