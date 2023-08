El Spar Girona rescinde el contrato de la escolta Lashann Higgs

Girona, 26 ago (EFE).- El Spar Uni Girona anunció este sábado la rescisión del contrato de la escolta Lashan Higgs, fichada este mismo verano, al no incorporarse a la disciplina del club catalán por motivos personales.

"La jugadora tenía que volar el día 22 de agosto. No lo hizo. Ha dado explicaciones de motivos personales y, en parte, de salud. No sé si está preparada para jugar. Lo que está claro es que nosotros no podemos esperar a que esta situación se solucione, porque el futuro de esta jugadora es bastante incierto", explicó la directora deportiva del Spar Girona, Laia Palau, en declaraciones a los medios de comunicación del club.

La máxima responsable deportiva de la entidad confirmó que, tras tomar está decisión, el club está trabajando para encontrar una jugadora que sustituya a Higgs.

Nacida en Bahamas con pasaporte Cotonou, Higgs, de 27 años y 175 cm., jugó la temporada pasada en el Global Hozono Jairis murciano, promediando 12,3 puntos, 2,8 rebotes, 1,7 asistencias y 1,3 recuperaciones en 24 minutos de juego. Antes ya había jugado en España con el Bembibre y el Gernika, además de pasar por Estados Unidos y Alemania.

