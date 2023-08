Bautista: “He sacado mi estrella y he salido sin dudas a mostrar mi trabajo”

Valencia, 26 ago (EFE).- La gimnasta española Alba Bautista contó que “no esperaba el resultado, pero he salido sin dudas y a disfrutar porque la presión por la clasificación olímpica ha pasado, he hecho mi trabajo que tanto tiempo llevo entrenando y he sacado mi estrella”, tras completar el concurso completo en el Mundial de Valencia.

Bautista, de 21 años, es primera provisionalmente con 128.800 puntos (32.500 en aro, 33.050 en pelota, 31.650 en mazas y 31.600 en cinta), pero ahora queda por competir el Grupo A en el que está su compañera Polina Berezina y las gimnastas más fuertes como la alemana Darja Varfolomeev, que ha ganado el oro en todos los aparatos en la competición.

“Gracias al público, a mis entrenadoras y a todo el mundo que ha estado conmigo desde siempre he podido salir hoy y hacerlo desde el corazón. Me ha dado alivio y confianza saber que ya estaba clasificada para París 2024”, reconoció la gimnasta en zona mixta.

Bautista, que tenía las manos llenas de peluches y pancartas que le había lanzado el público, expresó que “si el primer día que salí ya había gente, hoy que es sábado hay mucha más. Les hice sufrir bastante el jueves y hoy hemos disfrutado todos”.

“Me quedo flipando porque la gente se emociona, es lo que yo también busco, emocionar a la gente y hacerles sentir todo lo que siento yo, porque a mí me ponen la música y lo hago desde dentro, entonces, estaba alucinando de ver a la gente llorar. Esto es lo que intento, emocionar a la gente porque así soy yo, soy alma”, afirmó.

Por último, la turolense manifestó que ahora “tocan vacaciones, un poco de descanso y a preparar nuevos ejercicios para cumplir mi gran sueño que es ir a los Juegos Olímpicos. La medalla es muy complicada, pero quiero hacer bien mis ejercicios y si hay posibilidad voy a luchar por el diploma olímpico”, finalizó. EFE

1011943

plm/sm/apa