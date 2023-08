Un centenar de personas piden ante la Federación Cántabra la destitución de Rubiales

Santander, 25 ago (EFE).- Un centenar de personas se han concentrado esta tarde frente a la Federación Cántabra de Fútbol, en Santander, para exigir la destitución del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

Tras anunciar Rubiales que no dimite este viernes, la Comisión 8 de Marzo de Cantabria ha convocado una concentración para pedir su cese, en la que se ha cantado "Adiós Rubiales", "Si tocan a una nos tocan a todas", "No es un beso, es una agresión", "El patriarcado está fuera de juego" o "Ni un tocamiento sin consentimiento".

También se han podido leer unas "improvisadas" pancartas con los lemas "Este falso feminismo acabará con tu real machismo"; "Rubiales machirulo ¡Fuera ya", o fotos de Jenni Hermoso con la frase "Todas contigo campeona".

Además de respaldar a Hermoso, los manifestantes han pedido al Gobierno de Cantabria que reciba "con todos los honores" a la única cántabra que ha formado parte de las 23 jugadoras que se alzaron el pasado domingo con el campeonato, Athenea del Castillo.

Y han agradecido la postura del Real Racing Club de Santander, que ha pedido medidas contra Rubiales, y la del presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, que se ha posicionado dimitiendo de la Junta Directiva de la Federación Española.

Al encuentro han acudido representantes de partidos políticos como PP, PSOE, PRC o Sumar, así como las directoras generales de Deportes e Inclusión Social, Familias e Igualdad, Susana Ruiz y Tamara González.

En declaraciones a la prensa, González ha mostrado su "repulsa por un hecho tan impresentable como el que ha ocurrido con el señor Rubiales" y la portavoz de la Comisión 8 de Marzo, Ana Bolado por su parte, ha censurado "el comportamiento con las jugadoras".

"Ha dicho que lo que él ha hecho no tiene nada que ver con el deseo: ya lo sabemos, tiene que ver con el poder. Las agresiones a las mujeres no tienen que ver con el deseo: esos hombres no las desean, quieren demostrar quién es el que manda", ha valorado Bolado. EFE

