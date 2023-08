Rycardo Moreno: “Soy un artista que se siente pleno en la época en la que vive”

Leticia de las Heras Rojo

Pamplona, 25 ago (EFE).- El productor, compositor y guitarrista Rycardo Moreno ha asegurado a EFE que es “un artista que se siente pleno en la época en la que vive” aunque le gustaría haber experimentado el pasado, tiempos con sonido propio que recupera como director artístico de Alzapúa, un espectáculo inédito que se presenta este sábado en el Flamenco on Fire.

Pregunta: ¿Cómo surge este espectáculo?

Respuesta: ‘Alzapúa’ es una idea del director del Flamenco on Fire, Arturo Fernández, que decide poner en valor la guitarra en homenaje al tío Sabas y hacerlo con la generación más joven que hay en el momento encima de los escenarios. Para mí fue un regalo auténtico el cargar con esa responsabilidad y poner mis herramientas y la creatividad que corre de mi parte a cargo de la guitarra en todos los tiempos porque este espectáculo cuenta los sonidos míticos de la guitarra desde los años 90 y 2000 hacia atrás.

P: ¿Diría que el flamenco como arte está viviendo un buen momento? ¿O es de los que piensan que tiempos pasados eran mejores?.

R: Si me dieran la oportunidad de vivir otros tiempos los viviría por curiosidad, pero también pienso que en mi generación hay grandísimos músicos, cantaores, bailaores, guitarristas, percusionistas y disfruto mucho de ver a mis compañeros trabajando y las propuestas musicales que hacen. Soy un artista que se siente pleno en la época que vive.

P: Ese ambiente flamenco, esas fiestas tan propias, ¿es algo que se sigue manteniendo?

R: Con el nivel de vida que llevamos y la sociedad en la que vivimos es muy difícil llevarlo a cabo. Quizás Jerez es la última reserva que nos queda igual que en Lebrija a veces ocurre o en Utrera, pero es complicado vivir lo que yo viví cuando tenía cinco años hasta los veinte, llegar a esas fiestas que he vivido. En la música flamenca o el cante gitano donde yo me he criado se mira de tú a tú y el arte se lleva dentro, uno no es artista por dedicarse a ello, son artistas porque lo viven y porque son creadores en el momento. Cuando se originaban esas fiestas, si había cincuenta gitanos los cincuenta eran creadores en ese momento, cuando alguien resalta se le admira pero en ese momento todos están sumando.

P: Esta edición de festival se dedica en su conjunto al alzapúa. ¿En qué consiste esta técnica?

R: Es una técnica original del flamenco en la guitarra, es la única doctrina donde se utiliza. Se hace con el dedo pulgar bajando y subiendo y tocando sobre los bordones de la guitara aunque también se baja a las primas, que son las cuerdas más agudas de la guitarra.

- ¿Qué papel jugó Sabicas en el uso de esta técnica?

R: El tío Sabas es bastante importante en todo lo que él sumó a la guitarra. Marca un antes y un después por su solemnidad, por su elegancia, por su calidad como músico y por su dicción delante de la música, es el que define un poco por dónde va a ir la guitarra flamenca. Digamos que es el primer guitarrista solista que aparece y no solo en la alzapúa tiene mucho que ver sino también en los trémolos, el picao, la posición, el ritmo, absolutamente en todo. Es un guitarrista referente sin duda.

P: ¿Es quizás el flamenco el género que más posibilidades de expresión ofrece a un guitarrista?

R: Desde luego que el flamenco es la música más camaleónica de todos los tiempos, en el flamenco hay una apertura de mente que probablemente en pocos estilos musicales se llega.

P: La estructura de los palos flamencos ¿Es algo que se mantiene desde que se tiene registros del género? ¿O en el pasado era algo menos estandarizado?.

R: Probablemente el tema de los estilos aparezca en el momento de la comercialización porque antes la música en general, ya no solo en el flamenco, era la música que hacían en tu entorno. La música en el flamenco se vive mucho dentro del entorno familiar y cada familia tiene un carácter y una fórmula. Después dentro de cada región han surgido distintos estilos. EFE

