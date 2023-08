PP y VOX aseguran que "no hay novedades" sobre las negociaciones para desbloquear la gobernabilidad de la Región

PP y VOX ha coincidido este viernes en asegurar que "no hay novedades" sobre las negociaciones para desbloquear la gobernabilidad de la Región de Murcia, a menos de dos semanas de que se cumpla la fecha tope para investir a un presidente. De no hacerlo por falta de acuerdo, la Asamblea Regional se disolverá y se convocará una nueva cita con las urnas para el miércoles 25 de octubre. La Región de Murcia es la única comunidad que aún no ha formado gobierno tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, en las que el PP, encabezado por Fernando López Miras, obtuvo 21 escaños, a dos de la mayoría absoluta, y VOX, liderado por José Ángel Antelo, consiguió 9. Entre ambos suman 30 parlamentarios, frente a los 15 que obtuvo el bloque de izquierdas. En sus últimas declaraciones públicas sobre este asunto, López Miras, que cuenta con el apoyo de la dirección nacional del PP, emplazó a VOX a "sentarse" para "desbloquear" la situación política de la Región, pero "sin amenazas y sin chantajes y, sobre todo, con propuestas asumibles", al tiempo que insistió en que convocar unos nuevos comicios autonómicos "depende" solo del partido de Antelo. Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez, expresó recientemente su voluntad de conformar un gobierno de "coalición" con el PP en la Región, pero insistió en que su composición tenía que ser "proporcional" al resultado electoral, y en el marco de un acuerdo político "sin líneas rojas". GIL: "EN LOS PRÓXIMOS DÍAS VA A HABER CONTACTO" En declaraciones a los medios, el alcalde de Lorca, el 'popular' Fulgencio Gil, expresó este jueves su convencimiento de que "próximamente" habrá "algún tipo de contacto y movimiento". "Ahora mismo creo que hay una dinámica general de colaboración entre los dos partidos en ese contexto, y estoy convencido de que en los próximos días va a haber contacto", comentó. En cuanto a la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Lorca, Gil manifestó que espera que PP y VOX lleguen a acuerdo, aunque matizó que "no lo hemos alcanzado todavía". "Hay muchas formas de colaborar por parte de dos grupos municipales ostentando uno de ellos las responsabilidades de gobierno", añadió el regidor lorquino.