Podemos Aragón expresa su "máxima repulsa" al discurso de Rubiales y al aplauso a Flé y anuncia medidas parlamentarias

Podemos Aragón ha expresado su máxima repulsa al discurso y actitud del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, --quien ha anunciado que no dimite-- y al aplauso del presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Flé, al tiempo que ha anunciado medidas parlamentarias. Ante las "desafortunadas" palabras del todavía presidente de la RFEF, Luis Rubiales, Podemos Aragón ha solicitado la dimisión de quienes han aplaudido, "como Óscar Flé" ha expresado el diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, quién no ha dudado en afirmar que la formación morada "seguirá firmes contra el peor machismo retrogrado al que representan". Rubiales ha anunciado en la asamblea de la RFEF que no dimite tal y como le habían pedido numerosos partidos políticos por besar a una de las jugadoras de la selección española, Jenni Hermoso, tras la victoria en el Mundial Femenino 2023. Ha argumentado que dicho "pico" --como lo ha calificado-- fue "espontáneo, mutuo y consentido", además de lamentar que está siendo sometido a una "cacería" y "se está ejecutando un asesinato social" contra su persona. Desde Podemos Aragón han agradecido "la ausencia por condena a estas actitudes del Real Zaragoza" en la asamblea de este viernes, a la vez que han invitado a dar pasos "más contundentes y pronunciarse como otros clubes". También han señalado los "silencios cómplices" del presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, "en contra de las declaraciones de su partido a nivel estatal", ha apostillado. "Vamos a impulsar medidas parlamentarias para asegurar que en Aragón se repudien estas actitudes" ha incidido Corrales, sorprendido especialmente por el silencio de la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández; la directora general de Deportes, Cristina García; o la actual directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Marifé Antoñanzas. "En el machismo no hay medias tintas, o apoyas a la víctima o al agresor", ha zanjado. Desde la formación morada han recordado que los silencios en situaciones como estas no son admisibles porque suponen ponerse del lado del agresor y dar la espalda y culpabilizar a la víctima.