Mendilibar se muestra "confiado en hacer un buen partido mañana ante el Girona"

Sevilla, 25 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, comentó este viernes que está "confiado en hacer un buen partido mañana ante el Girona" en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tras acumular dos derrotas en el arranque liguero, porque sus futbolistas "han hecho hoy un entrenamiento sensacional".

Mendilibar, en su comparecencia de prensa en la ciudad deportiva sevillista tras el entrenamiento, alabó a Míchel, su homólogo en el conjunto gerundense, quien "es muy buen tipo, un grandísimo entrenador" que "ha tenido la mala suerte de ascender equipos y que no le salieran las cosas bien en Primera hasta ahora. Pero en cuanto le han dado un poco de continuidad, está demostrando lo que es".

El preparador sevillista, que anunció la baja del centrocampista brasileño Fernando Reges por "un pequeño problema físico", consideró que "los cinco días que ha habido entre partidos" en este principio de temporada "son normalmente suficientes para recuperar", aunque el "calor que está haciendo dificulta el descanso".

Mendilibar alabó al mediocentro suizo Djibril Sow, quien "hoy ha hecho un entrenamiento fantástico, como el resto de la gente", pero no es seguro que sea titular mañana, ya que "ha fichado porque tiene cosas muy buenas pero necesita un tiempo de adaptación. Es un buen futbolista pero hay que tener paciencia".

Del mismo modo, el extremo zurdo belga Dodi Lukebakio la "ha dado muy buena sensación" en el primer entrenamiento a sus órdenes, en el que ha trabajado "como comodín, con los dos equipos, algo que no es fácil" y que le ha permitido comprobar que "ha venido bien y lo puede hacer bien".

El preparador vasco lamentó que, con el mercado aún abierto, tiene a "jugadores que están sin ficha, otros con ficha pero en la puerta de salida, otros que han venido clubes para ficharlos y no han salido tampoco", así que "hasta el 1 de septiembre, va a haber un montón de cosas de esas".

Mendilibar puso el ejemplo del extremo marroquí Oussama Idrissi, con el que no puede "contar porque no tiene ficha, pero sí con Rafa Mir", que negocia su cesión al Valencia, si bien está "tranquilo" y dispuesto a "sacarle el máximo provecho mientras esté aquí, siga o no" en su plantilla el mes próximo.

Sobre el otro delantero del plantel, el marroquí Youssef En-Nesyri, el entrenador vizcaíno dijo que "se lo pueden llevar a Arabia, Inglaterra o muchos sitios" y tiene la sensación de que los saudíes "harán una liga competitiva" porque "el dinero es el dinero".

José Luis Mendilibar también tiene "claro que todavía hay que apuntalar el equipo. El problema es que para cuando" esté la plantilla completa, "ya se habrán jugado cuatro encuentros de Liga y uno de Supercopa", mientras al Sevilla le urge "un central por la gente de atrás lesionada y quizás un mediocentro", relató. EFE

