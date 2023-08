Más Madrid critica que Rubiales no dimita y pide al CSD actuar: "Sigue el modus operandi del machismo"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y la portavoz de este partido en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, han censurado la actitud del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, después de que este decidiese no dimitir pese al beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración del Mundial. "Cuando la única respuesta aceptable era pedir perdón y marcharse, Rubiales decide hacer un discurso lleno de machismo, revanchismo e incluso culpando a Jenni Hermoso. Si no se va, el Consejo Superior de Deportes tiene que iniciar los mecanismos para inhabilitarle", ha escrito García en sus redes sociales. Por su parte, Maestre ha sostenido que Rubiales "sigue el modus operandi del machismo: victimizarse, acusar a la víctima y señalarla". A su parecer, "es un bochorno que tiene que impulsar su expulsión y cambios profundos". "Debe dimitir y si no lo hace las instituciones deben intervenir", ha remarcado.