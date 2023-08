Lastra (PSOE) critica que el PP quiera normalizar el transfuguismo, una de las peores formas de corrupción política

La diputada por Asturias y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE, Adriana Lastra ha lamentado este viernes el empeño de Alberto Núñez Feijoó de "ir a una investidura fallida que sabe no va a salir y que por tanto es una mentira más" y ha criticado que el PP quiera normalizar el transfuguismo cuando es "una de las peores formas de corrupción política". "Los diputados socialistas ni nos compramos ni nos vendemos", ha dicho Lastra. "Me preocupa que quiera normalizar el transfuguismo", ha dicho Lastra que ha considerado "absurdo" que el PP hable de contar con el apoyo de diputados socialistas. "Lo importante es no ser tonto, lo importante es no decir tonterías. Intentar transfuguismos es una absurdez y ellos lo saben", ha dicho Lastra. Adriana Lastra ha manifestado que frente a la actuación del PP, el PSOE "está haciendo las cosas bien", ha logrado el apoyo de los 178 diputados la composición de la mesa de Congreso y ese es el camino a seguir. "Creo que se está actuando con discreción y eso es lo importante y necesario. Las cosas se están haciendo bien y no voy a entrar en titulares que pueden ser interesados", ha dicho Lastra.