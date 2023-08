La remontada hacia los 'playoffs' de la MLS, el nuevo desafío de Leo Messi

Chicago (EE.UU.), 25 ago (EFE).- Tras conquistar la Leagues Cup con diez goles en siete partidos y clasificarse a la final de la Copa US Open, el argentino Lionel Messi comienza este sábado un nuevo desafío, esta vez en la MLS, donde el Inter Miami es colista y está llamado a remontar para acceder a los 'playoffs', con una visita a los New York Red Bulls como la primera de doce finales.

En la Gran Manzana hay enorme expectación por el posible debut de Messi en la MLS, pero el gran desgaste de energías realizado en las últimas semanas, con ocho partidos en poco más de un mes, dejan en el aire la presencia del astro argentino en el once titular del técnico Gerardo 'Tata' Martino.

El preparador se tomará unas horas más y comunicará este sábado, pocas horas antes del arranque del choque, si Messi formará parte del once o tendrá descanso.

"Javi Morales (segundo entrenador del Inter Miami) nos dijo en la reunión de Apple TV que mañana lo van a saber, mañana al medio día van a saber quiénes están. Han sido unas semanas muy agitadas, con muchos viajes. Me dijo que el equipo está cansado y el sábado van a decidir", aseguró en una entrevista con EFE el salvadoreño José Hernández, comentarista de MLS Season Pass en Apple TV, que narrará este sábado el partido de Nueva York.

Apple TV y MLS firmaron el año pasado un contrato de diez años para transmitir a partir de esta temporada todos los partidos del 'soccer'. La llegada de Messi ha disparado aún más la pasión por un fútbol que, ya en los últimos años, va creciendo a pasos agigantados.

"Ha cambiado todo. El equipo, deportivamente, ha cambiado en tan poco tiempo. Ahora empiezan doce finales en lo que resta de la MLS para intentar clasificar a la postemporada. Los medios locales en Miami, van todos al estadio, todos siguen lo que sucede alrededor de Leo Messi. En Apple TV los números han crecido y seguirán creciendo", cuenta Hernández, que empezó a seguir la MLS en 1996, antes de abrir etapas como comentarista de la Liga española y de la selección argentina, entre otras.

Y pese a que la titularidad de Messi en Nueva York esté en el aire, las entradas para acudir a la Red Bull Arena tienen un promedio de precio de 500 dólares, diez veces más que antes de la llegada del campeón del mundo al fútbol estadounidense.

"Me tocó estar en New England-Inter Miami. Messi no estaba, pero en ese momento había anunciado su intención de fichar por el equipo. Había 36.000 espectadores en las gradas, incluso si él no estaba. Hay tensión mundial por verle", contó Hernández.

Messi anotó diez goles en los ocho partidos disputados en el Inter Miami y, junto a los españoles Sergi Busquets y Jordi Alba, ha cambiado por completo los horizontes del club.

Están ahora a catorce puntos de los puestos de 'playoffs', con dos partidos menos respecto al Chicago Fire, noveno, que ocupa la última plaza que da acceso a la postemporada.

"Ahora podemos empezar a pensar y conversar de lo que representan las chances que tenemos, debemos competir para intentar tomarlas y ver si nos podemos meter al final de la temporada regular entre los últimos clasificados", dijo Martino en la rueda de prensa previa al partido. EFE

