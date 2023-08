La Fiscalía de la AN estudiará las denuncias contra Rubiales por el beso a Hermoso para decidir sobre su admisión

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Provincial de Madrid han remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional las diferentes denuncias presentadas contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial, dado que el asunto, al ocurrir fuera de territorio español, es de su competencia. Ahora deberá decidir sobre su admisión y sobre si es oportuno abrir un procedimiento. Fuentes fiscales informan a Europa Press de que las cuatro denuncias recibidas en la FGE hasta la fecha, más las remitidas a la Fiscalía de Madrid, en las que se pide que se investigue a Rubiales --quien acumula frentes abiertos en el Consejo Superior de Deportes y el reproche público de varias formaciones políticas--, serán remitidas a la Audiencia Nacional porque los hechos ocurrieron en el extranjero --Australia--. En paralelo, en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal Ana María Galdeano, por delegación de la fiscal jefe provincial de Madrid, indica que la denuncia presentada por el presidente de presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe), Miguel Ángel Galán, fue recibida el pasado 23 de agosto y que en la misma "relata hechos que podrían, en su caso, ser constitutivos de un delito de agresión sexual". Apunta que, dado que ha constatado que la competencia territorial corresponde a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, procede a remitir el expediente gubernativo a sus colegas de la Audiencia Nacional "a los efectos oportunos". Ahora será la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien tenga que valorar si las denuncias, presentadas por personas que no son la directamente afectada por el hecho denunciado, pueden ser admitidas a trámite y si las acumula en un solo procedimiento. RUBIALES NO DIMITE Este mismo viernes, en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, Rubiales ha anunciado que no dimitirá como presidente de este organismo asegurando que "se está ejecutando un asesinato social" ante su persona, ya que se le está "tratando de matar", al mismo tiempo que explicó que el beso a la jugadora Jenni Hermoso fue "espontáneo, mutuo y consentido". Por su parte, Hermoso decidió el pasado miércoles dejar el asunto en manos de la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO) y en su agencia de representación para que velen por sus "intereses" y para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "adopte medidas ejemplares". "Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto", señaló Hermoso en un comunicado de prensa, difundido por FUTPRO en sus redes sociales. FUTPRO expresó su "firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres". "Desde nuestra asociación pedimos a la RFEF que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares", añadió su nota.