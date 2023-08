José Alberto: “Es probable que pueda haber algún cambio”

Santander, 25 ago (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto, ha anunciado que es “probable que pueda haber algún cambio” en el once que presente ante la SD Huesca el próximo lunes y ha reconocido que no le salió bien en Cornellá repetir el mismo equipo que en la primera jornada.

“No me gusta repetir alineación y quizás me haya arrepentido después, pero creo que el equipo se lo merecía y el plan de partido era similar al de la primera jornada, aunque no salió bien”, ha explicado el técnico verdiblanco, que ha comparecido en rueda de prensa.

José Alberto ha señalado que, aunque ante el Espanyol tuvieron más el balón (54% de posesión) que contra el Eibar (34%), “lo importante es que cuando lo tengas sepas qué hacer con él y el otro día faltaron agresividad y profundidad”.

De cara al encuentro frente a la SD Huesca, el entrenador del Racing de Santander seguirá sin poder contar con los lesionados Dani Fernández y Jorge Pombo, pero ha confirmado que Lago Junior, que tuvo que retirarse del último entrenamiento por un virus estomacal, estará disponible.

Sobre su rival, José Alberto ha destacado que los equipos de Ziganda “son siempre muy competitivos, muy sólidos, encajan poco, sacan mucho centro lateral, verticales en el juego, equipos rocosos”.

El técnico racinguista también se ha referido al calendario y, pese a no querer poner excusas, ha indicado que “esta liga es una locura, juegas partidos con cuatro días de preparación y otros con nueve, no hay un microciclo normal, es difícil planificar, pero es nuestro trabajo”.

Por último, preguntado sobre la polémica del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que finalmente no ha dimitido, José Alberto ha querido, en primer lugar, “felicitar a la selección española femenina que han hecho un Mundial extraordinario” y considera que los hechos del presidente “son inaceptables y totalmente fuera de lugar” y le “da rabia que se está hablando más de ese hecho de que se ha ganado un Mundial”. EFE

