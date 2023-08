Gallardo, Eizaguirre, Pereira y Amaiur muestran descontento con la decisión de Rubiales

Madrid, 25 ago (EFE).- Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre, Amaiur Sarriegi y Andrea Pereira, algunas de "las 15" jugadoras que rechazaron ir a la selección hasta que no hubiese cambios y que, en su mayoría, no acudieron al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, han mostrado su descontento tras la asamblea de la RFEF, en la que el presidente Luis Rubiales no ha presentado su dimisión.

Lola Gallardo, capitana del Atlético de Madrid expresó en sus redes sociales: "Contigo amiga. @Jennihermoso . Muy pronto se ha dado la razón a gente que tuvo que renunciar a sus sueños por defender unos valores. Y unas condiciones dignas y básicas" y añadió "Y no nos olvidemos de las personas que aplauden semejante bochorno de discurso.. Es una vergüenza!!"

Amaiur Sarriegi, la jugadora de la Real Sociedad dijo: "Se acabó. Estamos contigo @Jennihermoso. Los hechos sucedidos en los últimos días retratan los problemas que hace unos meses denunciamos: un grave problema estructural de machismo y menosprecio a las futbolistas. Basta".

Nerea Eizaguirre, compañera de Amaiur en la Real Sociedad: "Se acabó. Contigo @Jennihermoso. Lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales", expresó.

Andrea Pereira, jugadora del Club América confesó: "Me levanté temprano en México para poder ir viendo como explicó todo esto a mis compis. Yo confiaba en que con esto España sería potencia mundial en el fútbol femenino.. pero ni así visto desde lejos, viendo como idolatran a nuestras jugadoras.. me parece muy triste todo".

A este descontento se unieron las jugadoras del Barcelona Patri Guijarro, Mapi León y Sandra Paños, así como el guardameta español David De Gea : "Me sangran los oídos", publicó en su cuenta de X (antes twitter).

Un mensaje al que también se unió Kevin López Yerga, es un exatleta español especializado en carreras de medio fondo : "Sin desperdicio ninguno cada palabra que ha soltado por la boca semejante neardental. Ya no es ni por las jugadores, ni por el deporte, sino por el mensaje que estamos trasladando a la sociedad y la imagen tan lamentable que estamos dando de país. Sin vergüenza nivel dios", expresó. EFE

lgv/apa