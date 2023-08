Enric Mas y Juan Ayuso, un difícil sueño en rojo

Barcelona, 25 ago (EFE).- Escoltaron al belga Remco Evenepoel en el podio de la Vuelta 2022. Ahora quieren más y sueñan con ser capaces de hacerse con el primer cajón, pero también son muy conscientes de la dificultad que entraña hacerlo, son los más claros candidatos españoles a luchar desde Barcelona por la 78ª Vuelta a España: Enric Mas y Juan Ayuso.

Con palabras prácticamente idénticas ambos coinciden en el extraordinario nivel que va a tener la carrera española desde la línea de salida, con hasta cinco ganadores de una grande en su haber que lucirán dorsal desde este sábado en busca de 'la roja', un maillot que no conquista un ciclista nacional desde que en 2014 lo hizo Alberto Contador con final en Santiago.

Los tres nombres que les salieron de carrerilla en sus respectivas comparecencias fueron los de Primoz Roglic y Jonas Vingegaard, del Jumbo-Visma, y Remco Evenepoel, del Soudal-Quick Step, pero también están como ganadores de una grande los Ineos-Grenadiers Egan Bernal y Geraint Thomas.

"Va a ser muy complicado, pero para poder conseguir eso es para lo que entrenamos y corremos", afirmó Ayuso en la comparecencia del UAE Emirates, mientras que Mas, en la de Movistar, zanjó: "Hay rivales muy importantes, pero no puedes pensar que son los ganadores del Tour y Giro, si no, vamos mal".

Aunque llegan a un buen nivel, ni Ayuso ni Mas consideran que llegan en el momento perfecto, lo hacen con todas las tareas hechas pero sin sentir que pueden decir que es "óptimo". Se han cruzado por su camino en las últimas semana situaciones adversas en forma de caídas que se lo ha impedido, tanto para el mallorquín como para el catalán afincado en Jávea.

Enric Mas (Artà, 1995) reconoció que se veía obligado a comenzar la carrera "de tapado" y su objetivo inicial era "ir día a día" porque la caída que le obligó a abandonar el Tour en la primera etapa en Bilbao con solo 150 kilómetros en sus piernas "no fue grave, pero me ha costado volver a mi nivel".

"A ver cómo respondo en una carrera de tres semanas. Espero que el cuerpo responda de la mejor forma posible", dijo el mallorquín que ya ha pisado hasta en tres ocasiones (2018, 2021 y 2022) el segundo peldaño de la Vuelta.

Uno de los factores que puede jugar a su favor es la poca competición que acumula y aunque desde el pasado Tour no se ha vuelto a poner un dorsal, confía en "estar en condiciones" tras un ciclo de altura de tres semanas en altura que incluso le llevó a renunciar a competir en la Vuelta a Burgos.

"He entrenado mucho y bien. No fui a Burgos, por lo que espero llegar a la Vuelta más fresco que los contrincantes. Hay que disfrutar de esta Vuelta", explicó.

Juan Ayuso (Barcelona, 2002) forma parte del sexteto de los más jóvenes que inicia la Vuelta con 20 años aunque será el único que la acabará con 21 años. Los cumple el penúltimo día con la penúltima etapa en disputa, una auténtica encerrona de sube y baja con 207,8 kilómetros entre Manzanares el Real y Guadarrama y su sueño sería poder celebrarlo por todo lo alto.

"Por poder, espero que si que pueda aspirar a ganar. Evidentemente sería lo máximo y es lo que siempre he soñado y tras el podio del año pasado da pie para soñar un poco más alto", afirmó Ayuso.

Tras haber pasado página de los problemas físicos y psíquicos que marcaron su comienzo de año, explicó que "la preparación hubiera sido casi perfecta de no haber tenido dos caídas que tuve. No he tenido ningún inconveniente ni ninguna enfermedad", manifestó.

A Ayuso y Mas les acompañarán en el pelotón otros 26 ciclistas nacionales, que sin embargo no serán los más numerosos ya que Francia con 30 representantes es el que más ciclistas presenta.

Los tres equipos españoles, Movistar por derecho propio, y Burgos-BH y Caja Rural-Seguros RGA por invitación, presentan en su ocho inicial a cinco ciclistas nacionales, seguidos por Astana y Cofidis con tres cada uno, UAE Emirates e Ineos-Grenadiers con dos cada uno, y Lidl-Trek, Arkea y Bahrain con uno por formación.

En ese grupo de 28 también están los dos últimos ganadores de una etapa en la Vuelta 2022, el catalán Marc Soler y el manchego Jesús Herrada.

Aunque muchos de ellos partirán con un rol muy definido en sus formaciones desde el kilómetro uno y no tendrán fácil salir del anonimato del pelotón, el resto buscarán la oportunidad de lucirse, dejarse ver y si es posible hacer saltar la sorpresa. EFE

jls/nam