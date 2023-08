El Supremo confirma penas de prisión para tres hombres que compraron un helicóptero para traer cannabis de Marruecos

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de prisión impuestas a tres hombres que compraron un helicóptero para transportar cannabis de Marruecos a España en 2014. Los magistrados han explicado que ven adecuada las penas toda vez que los acusados utilizaron una aeronave con "unas dimensiones que permite transportar más de 200 kilogramos de hachís", así como "una finca alquilada expresamente para cometer el delito, a la que incluso se dotó de una carpa para ocultar el helicóptero". Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a abril de 2014, cuando dos de los acusados -uno condenado previamente por drogas y otro diagnosticado de esquizofrenia crónica-- acudieron a una notaría de Girona para adquirir un helicóptero por 45.980 euros con la intención de usarlo para "transportar sustancias estupefacientes desde Marruecos a España". Otros dos hombres --que ejercieron de piloto y copiloto-- se encargaron de trasladar el helicóptero hasta Zaragoza, luego a Toledo y finalmente a Estepona. La Guardia Civil localizó el helicóptero ocho meses después, una madrugada en la que dos de los acusados hacían el trayecto desde Málaga hasta el norte de Tetuán (Marruecos) y de vuelta. Los agentes encontraron a ambos trasvasando bultos desde el helicóptero a un vehículo. Según recoge la resolución, "al percatarse de la presencia policial, piloto y copiloto reiniciaron el vuelo". Una vez que volvieron a tomar tierra, el conductor se dio a la fuga. Los agentes, sin embargo, lograron interceptar el helicóptero y detuvieron al copiloto. Se incautaron siete bultos con cannabis valorados en 337.346 euros. Al año siguiente, se realizó una entrada y registro en el domicilio en Algeciras del hombre que compró la aeronave. Se les intervino dinero en efectivo, una máquina de contar billetes, un GPS, dos recortes de periódico relativos al tráfico de drogas aéreo, un manual de prácticas de vuelo, un ordenador y un pendrive, entre otras cuestiones. MULTAS DE HASTA UN MILLÓN DE EUROS La Audiencia Provincial condenó al copiloto a 4 años y 9 meses de prisión y multa de un millón de euros por un delito contra la salud pública. A uno de los que participó en la compra del helicóptero le condenó a 5 años y 9 meses de cárcel, así como a una multa de un millón de euros; al otro, por su parte, le condenó a 17 meses de prisión y multa de 100.000 euros al aplicarle la eximente por su condición médica. Disconformes con la resolución, los tres llevaron su caso ante el Tribunal Supremo al considerar que se les aplicó mal la ley. Los magistrados, sin embargo, han desestimado sus alegaciones. En el caso del copiloto, la Sala de lo Penal ha rechazado rebajarle la pena y aplicarle la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. También ha descartado que se vulnerara el derecho a la tutela judicial efectiva. "Lo que el recurrente denuncia no es propiamente una falta de motivación, sino que expresa su desacuerdo con la decisión adoptada por el tribunal", han apuntado los magistrados. Sobre la petición del acusado de que le rebajaran la pena porque había confesado, el tribunal ha recordado que su confesión "fue extemporánea" y "no fue relevante". Respecto a uno de los hombres involucrados en la compra del helicóptero, que alegó una presunta vulneración a su derecho a la presunción de inocencia, el Supremo ha recalcado que se consideró probado su participación en la compra y que el resto de acusados le identificaron en la trama. En el caso del segundo hombre vinculado con la adquisición de la aeronave --que pidió que se le absolviera, pero no por su diagnóstico de esquizofrenia, sino por falta de prueba de su participación en los hechos--, el tribunal ha incidido en que "son muchas las pruebas que le sitúan en el escenario de la operación de traslado de tan ingente cantidad de droga".