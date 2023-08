El PSOE pedirá en las Cortes de Aragón la dimisión inmediata de Rubiales por "su intolerable comportamiento" con Hermoso

El grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón ha registrado una proposición no de ley, para su tramitación en sesión plenaria, en la que exige la dimisión inmediata del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por "su intolerable comportamiento" con la jugadora de la selección nacional femenina Jennifer Hermoso tras la victoria en el Mundial de Fútbol. En la iniciativa, el PSOE señala que las jugadoras de la selección nacional "han ayudado a lograr que el fútbol femenino en particular, y el deporte femenino en general, se hayan convertido hoy en día en un referente de éxito". "Sin embargo, en un gesto reprobable y absolutamente intolerable, propio de momentos felizmente superados, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, empañó la celebración del título al besar en la boca a la futbolista Jennifer Hermoso". "Ante la presión social, el presidente de la Federación se limitó a emitir una desafortunada disculpa que en absoluto ha sido suficiente para una sociedad que en estos últimos días ha reaccionado contra esta acción que no puede ni debe quedar impune y que exige, de manera inmediata, la dimisión de Luis Rubiales, y el inicio de las actuaciones disciplinarias correspondientes contra quien ejerce este tipo de comportamiento". "Eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres es la agenda de presente y futuro para las mujeres y hombres socialistas", han proclamado, manifestando su "inquebrantable compromiso en la lucha contra la violencia de género" y condenando "de manera enérgica" la actuación de Rubiales. Asimismo, el PSOE expresa su posición favorable a que la Real Federación Aragonesa de Fútbol solicite la dimisión inmediata de Rubiales. El grupo socialista ha pedido que el Consejo Superior de Deportes actúe "de manera contundente" y aplique el protocolo de acoso de la Federación y de la Ley del Deporte, "de modo que la conducta del Presidente de la Real Federación Española de Fútbol no quede impune".