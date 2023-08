El PP pide un informe jurídico en el Senado para evaluar la cesión parlamentarios para que puedan formar grupo propio

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha informado este viernes de que han solicitado un informe jurídico en el Senado, tras recordar que es la institución parlamentaria que preside su partido, sobre la cesión de parlamentarios para que otros partidos puedan conformar un grupo propio. En una rueda de prensa en Marbella (Málaga), Bendodo ha aludido a ese dictamen jurídico con la intención de "valorar la validez y la legalidad del cambalache del PSOE para formar grupos parlamentarios". Cuestionado por la celeridad en la elaboración de ese informe y las conclusiones que éste ofrezca antes de que se formen los grupos parlamentarios en el Senado, ha asegurado que "vamos a esperar que llegue el informe, a que sea rápido". Este jueves el PSOE facilitó que PNV y Junts puedan conformar un grupo parlamentario propio en el Senado con la cesión de varios de sus senadores a estas formaciones para que lleguen al número mínimo requerido, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Será la Mesa del Senado, donde tiene mayoría el PP, el órgano que tenga que dar su beneplácito a este movimiento. El Reglamento del Senado exige sumar un mínimo de diez componentes para conformar un grupo parlamentario, número que se puede reducir durante el transcurso de la legislatura pero nunca pueden ser menos de seis. Es ahí donde entra la Mesa del Senado, con la Presidencia y la mayoría del PP, para supervisar este proceso. Tras las elecciones de 23 de julio, y teniendo en cuenta los senadores por designación de los Parlamentos autonómicos, el PNV cuenta en esta legislatura con cinco miembros, por lo que el PSOE le tendrá que ceder otros cinco senadores para que pueda conformar su grupo parlamentario. Además, si quiere que no se acabe diluyendo el grupo durante el transcurso de la legislatura, los socialistas tendrán que mantener al menos un parlamentario en este grupo para que no se disuelva cuando se acabe el período de sesiones. JUNTS RECURRE TAMBIÉN A COALICIÓN CANARIA Algo parecido ocurre con Junts, aunque la formación de Carles Puigdemont cuenta en el Senado con tan solo tres senadores. Sin embargo, fuentes parlamentarias han informado a Europa Press que se coaligarán con el senador de Coalición Canaria, utilizando la misma fórmula que la anterior legislatura. En cualquier caso, la suma de Junts y Coalición Canaria tan solo suman cuatro senadores, por lo que el PSOE les prestará al menos seis miembros para facilitar el grupo parlamentario de ambas formaciones, que en la anterior legislatura se denominó "Grupo Nacionalista". Como sucede con el PNV, los socialistas tendrían que seguir con al menos dos parlamentarios en este grupo para que este grupo nacionalista no se acabe disolviendo cuando se acabe el período de sesiones.