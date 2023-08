El Gobierno Vasco siente "vergüenza ajena" tras escuchar a Rubiales

Vitoria, 25 ago (EFE).- El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha dicho este viernes que ha sentido "vergüenza ajena" al escuchar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y ha pedido al mundo de fútbol que responda "como es debido" a esta situación.

"Me he sentido mal escuchándole, he sentido vergüenza ajena", ha reconocido Zupiria en una entrevista en la SER después de que Rubiales haya asegurado que no dimitirá pese a las acusaciones por el beso a una jugadora.

El portavoz ha asegurado que muchas mujeres se habrán sentido indignadas también y aunque "algunas" también le han aplaudido la mayoría estarán "enfurecidas" por los argumentos que ha utilizado Rubiales.

Zupiria, que es también consejero de Cultura y Política Lingüística y que gestiona el área de Deporte, ha considerado que este tema tiene una "gravedad añadida" por la posibilidad de que se trate de un caso de agresión sexual ya que "se ha producido una situación no consentida por una mujer".

En este asunto, ha continuado, la opinión y la posición de la propia jugadora es "determinante".

En relación a la decisión de la Federación Vasca de Fútbol de no acudir a la asamblea de la RFEF, ha valorado esta decisión porque creía que iba a ser un acto de adhesión hacia Rubiales, pero sin embargo ha opinado que probablemente las reacciones han llegado "tarde de forma general".

Al margen de lo que la jugadora y la justicia haga, ha continuado, sería "muy importante" que el mundo del fútbol "respondiera como es debido a esta situación".

Zupiria ha recordado que hechos como estos contra las mujeres se producen en muchos ámbitos y ha dicho que los hombres deben ser "más conscientes" de los comportamientos que se tienen.

Ha añadido que lo sucedido es una "mala referencia" para los jóvenes ya que el mundo del deporte tiene que transmitir otros valores.

También el portavoz del Ejecutivo vasco ha indicado que es muy importante que la mujer que se sienta agredida en su integridad física y moral denuncie y ha pedido a los clubes deportivos que faciliten las denuncias de este tipo de agresiones y que persigan estos hechos.

Otra consejera del Gobierno Vasco, la vicelehendakari segunda y titular del Departamento de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, también ha lamentado los actos y las palabras de Rubiales y de los presentes en la asamblea a través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

"No doy crédito a lo que estoy escuchando de Luis Rubiales, defendiendo un discurso antifeminista y todos los presentes aplaudiendo… el trabajo a realizar en el deporte con respecto a las mujeres es muy profundo e intenso, ha indicado. EFE

rmv/jn/apa