El CSD suspenderá a Rubiales de sus funciones si el TAD le abre una expediente

Tarragona, 25 ago (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, afirmó que su organismo denunciará este mismo viernes al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, frente al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por hechos "muy graves" y que le suspenderá de sus funciones si dicha instancia le abre un expediente.

"Si el TAD incoa el expediente, yo, como presidente del CSD, tengo derecho a convocar la comisión directiva del CSD para instar la suspensión de Rubiales", explicó el máximo responsable del CSD en una comparecencia celebrada en la sede del Gobierno en Tarragona.

Francos explicó los pasos que seguirá el organismo tras la intervención de Luis Rubiales ante la Asamblea Extraordinaria celebrada este viernes en la sede de la RFEF, una acto en el que el presidente del ente federativo anunció que no dimitiría del cargo tras el beso en la boca que le dio a la futbolista Jennifer Hermoso en la final del Mundial femenino.

Ante esta situación, el primer paso que realizará el CSD es presentar una denuncia propia frente al TAD, al que Francos apremió para que se reúna "extraordinariamente" el próximo lunes en lugar del jueves.

En el caso de que el TAD considere que la "falta muy grave" de Rubiales merece el inicio de la tramitación, el CSD reunirá su comisión directiva, que hay que convocarla con dos días de antelación, para iniciar la suspensión de Rubiales.

"A los ojos de la ciudadanía puede parecer que estamos perdiendo unos días, pero nos enfrentamos a un proceso complicado y lo que no quiere este Gobierno son impugnaciones y subterfugios formales que lleven al traste con el objetivo final", puntualizó Francos.

El presidente del CSD pidió disculpas por los sucedido a las futbolistas de la selección "porque no merecían esta situación, merecían otra cosa".

"El camino de este Gobierno para con la presidencia de la federación de fútbol ha acabado", aseveró.

En este sentido, Francos lamentó que la asamblea de la RFEF no haya servido para "resolver la situación" y "calmar el contexto" en el que, en su opinión, el propio Rubiales "nos había metido" y criticó que el presidente haya avivado "la polémica".

"Estamos en disposición de que esto sea el 'Me too' español y que esto signifique un cambio. El Gobierno quiere ser muy contundente en decir que hay cosas que no pueden volver a pasar", concluyó el presidente del CSD. EFE

vmc/apa

(foto) (vídeo)