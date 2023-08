Eder Sarabia: "El Amorebieta juega con la tranquilidad de estar viviendo un premio"

Andorra La Vella, 25 ago (EFE).- Eder Sarabia, técnico del FC Andorra, elogió al Amorebeita, el rival del domingo (19.30 horas), del que aseguró que "juega con la tranquilidad de estar viviendo un premio.

El de Bilbao volverá a su tierra para jugar contra el recién ascendido en la Ciudad Deportiva de Lezama. "Tiene mucho mérito lo que están haciendo y nos exigirá muchísimo. Los que conocemos el fútbol vizcaíno conocemos las virtudes del Amorebieta. Conocemos sus virtudes y vienen de jugar dos buenos partidos. De competir muy bien. Contra el Levante merecieron ganar y contra el Albacete se situaron 2 a 0 contra el Albacete". Por tanto manda un aviso. "Nos irá bien ir con las orejas tiesas. Además contra el Cartagena le dimos vida al rival y todo esto que nos sirva será para valorar más el rival".

Sarabia describió las virtudes del 'Amore' de Haritz Mújika. "Lo primero que creo y que también se les nota en el terreno de juego es que juegan sin presión. Destacan por tener un buen juego directo y nos tocará estar atentos a las segundas jugadas y defender bien el balón parado. Ellos hacen cosas muy bien y confían mucho con lo que hacen".

Para el entrenador del FC Andorra espera que "será un buen partido. Bonito y con dos rivales valientes. Y a disfrutarlo".

También habló sobre la marcha del portero Raúl Lizoain al Cartagena. "Vino aquí entre otras cosas porque estaba yo. Lo tuvimos en Las Palmas y estoy totalmente agradecido a él ya que mucho de lo que se consiguió el año pasado y lo que estamos creando es por él porque entrena como un tigre juegue o no juegue".

Reconoció haber hablado con él. "A principio de temporada le dije que Nico Ratti estaba por delante de él está temporada. Eso sí, no pensabámos en su salida y él tampoco. Contra el Cartagena me vino Ferran Vilaseca y me dijo que el Cartagena estaban interesados en él. Ha elegido al Cartagena porque han apostado por él y me da un poco de pena porque es un chaval increíble".

El FC Andorra buscará un substituto. "Llegará un portero. Tenemos dos porterazos. Él que venga tendrá que entender que será el tercer portero, pero él que fiche tiene que querer jugar ya que necesitamos gente con hambre y si es experimentado será fenomenal".

Finalizó la rueda de prensa sobre el caso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF). "Lo primero me parece muy triste que un exitazo como este haga perder el valor o se desluzca por este tipo de cosas. Son cosas que no pueden pasar. Hechos lamentables y denunciables y espero que este pueda ser un punto de inflexión para la sociedad y el futbol. Hemos normalizado muchas cosas y más en el futbol que tendría que ser una herramienta espectacular para dar ejemplo", sentenció Eder Sarabia. EFE

1011857

vds/and/nam