CLM pide a Transportes valorar la continuidad del presidente de Renfe tras no contestar a su queja por retrasos en Avant

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha avanzado que va a pedir a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Fernández, que "valore la continuidad del presidente de Renfe", Raúl Blanco, tras no haber solucionado los continuos episodios de retrasos en trenes Avant que conectan Ciudad Real y Toledo con Madrid, a lo que ha sumado la falta de respuesta a las quejas elevadas por su departamento. Según ha considerado, "no están capacitados ni para contestar a una carta, y menos para solucionar problemas en un servicio de excelencia como Avant", tal y como ha apuntado a preguntas de los medios tras una rueda de prensa. "Tiene que haber servicio excelente todos los días del año. Entiendo que este gobierno ya ha cogido el toro por los cuernos con las obras de Atocha, pero lo que no entiendo es que quienes presten ese servicio no den la cara ante sus usuarios y que hagan oídos sordos de las reivindicaciones de los representantes de la ciudadanía", ha apuntado.