Claver: "La humildad es la clave de este equipo"

Yakarta, 25 ago (EFE).- El español Victor Claver, alero del Valencia Basket, destacó la humildad de la selección española como una de las claves principales del éxito de esta generación que, el próximo sábado, comenzará en Jakarta (Indonesia) y ante Costa de Marfil la defensa del cetro mundial que conquistó en 2019.

"La humildad es una de las claves de este equipo y no podemos pensar que por haber sido campeones tenemos nada ganado. Lo hemos vivido otros años: se pude complicar y pasarlo mal durante el torneo y no queremos eso. Otros años ha salido bien pero no sabes siempre la cara de la moneda", comentó el jugador al término del entrenamiento en la pista auxiliar del Indonesia Arena en el que disputará todos sus partidos de la primera fase.

"Hay muchas ganas de empezar, llevamos un tiempo preparándonos y tenemos ilusión de empezar un nuevo campeonato del mundo. Sabemos que es importante empezar ganado porque es el primer partido y por que cuenta para la siguiente fase, no nos podemos relajar ningún momento", añadió.

Costa de Marfil será el primer escollo de los de Sergio Scariolo, una selección de la que Claver no se fía.

"Es un equipo muy físico, anárquico, pero tenemos que estar preparados para eso. El físico no es nuestro fuerte, tenemos que jugar con ese nivel de intensidad que requiere un mundial y que no nos den problemas en esa faceta", desgranó.

Además, agradeció al seleccionador italiano por su decisión de incluirle en la lista definitiva de 12.

"He venido para ayudar, me ha servido para recuperar buenas sensaciones tanto a nivel de juego como físicas. Estoy agradecido a Sergio por la oportunidad y por la confianza que siempre ha tenido en mí", sentenció.

España debutará en este Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón este sábado ante Costa de Marfil. El lunes jugará ante Brasil y el miércoles ante Irán en busca de la clasificación a la segunda fase. EFE

tfc/nam

(vídeo)