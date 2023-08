Álvarez (entrenador Villarreal B): "Aquí en España no dimite ni Dios"

Villarreal (Castellón), 25 ago (EFE).- Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, fue preguntado durante la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará su equipo este sábado frente al Elche en el estadio Martínez Valero por la decisión de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, de no abandonar su cargo y señaló que “en España no dimite ni Dios”.

A pesar de toda la polémica que han generado la actitud y los actos de Rubiales en la final del Mundial femenino, el presidente ha asegurado en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF que se celebra esta mañana que no piensa dimitir de su cargo.

Miguel Álvarez añadió sobre este asunto: "Lo que me apena realmente es que las chicas han sido campeonas del mundo, con el mérito que tiene, y casi no se habla de eso", y añadió: "Aquí, en España, no dimite ni Dios en nada. Es lo que hay”. EFE

1011189

jas sm/nam