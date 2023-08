Alcaraz: "A veces me gustaría que no me reconocieran por la calle"

Nueva York (EE.UU.), 25 ago (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, afirmó este viernes que arranca la defensa del título en el Abierto de Estados Unidos siendo un jugador "mejor" y "más maduro" respecto al año pasado y también más "famoso", algo al que todavía se está acostumbrando y que ya le impide "caminar normalmente" por las calles de Nueva York.

"Mi vida cambió mucho, ahora es distinta por el hecho de ser más, digamos, famoso. Mucha gente empieza a conocer mi nombre tras el Abierto de Estados Unidos del año pasado", aseguró Alcaraz en el día de medios previo al comienzo del último 'grande' de la temporada, previsto del 28 de agosto al 10 de septiembre en Nueva York.

"La vida personal no cambió para nada. Soy el mismo chico, un chico normal. Me siento más maduro en pista, creo que soy mejor jugador que hace un año", agregó.

El murciano, de veinte años y ganador de seis torneos este año, entre ellos Wimbledon, vuelva a Flushing Meadows como número uno del mundo y como gran figura del tenis mundial.

Su carácter y su estilo de juego le convierten en un ídolo para millones de aficionados, que también le reconocen cada vez que sale a pasear por las calles neoyorquinas.

"A veces me gusta, a veces no. A veces quieres sentirte un chico normal, caminar normalmente. Aquí en Nueva York hay muchos españoles, sudamericanos también. Es difícil caminar normalmente a veces. A veces me gustaría que no me reconocieran, pero eso es imposible. Tengo que disfrutar de esta parte también, pero a veces es difícil", admitió Alcaraz.

El murciano llega a Nueva York tras disputar una épica final en el Masters 1.000 de Cincinnati contra el serbio Novak Djokovic, que remontó y se coronó tras una batalla de tres horas y 49 minutos.

"Es uno de los mejores de siempre en nuestro deporte, sin duda. Todo lo que hace es increíble. (Admiro) su fortaleza mental. Nunca se rinde. En el momento más duro, parece que se viene abajo y va a perder, pero siempre se da una oportunidad para seguir jugando y para ganar", dijo.

"Seguramente esa sea la mejor calidad que tiene. Yo intento tener mi propio juego", añadió.

Alcaraz contará en Nueva York con el apoyo de su entrenador Juan Carlos Ferrero, quien estuvo ausente hace tres semanas en Toronto por razones familiares. El exnúmero uno del mundo ya regresó a acompañar al murciano en Cincinnati.

"Para mí siempre es bueno tener a Juan Carlos conmigo. Sé que no puede viajar todo el año. Viaja conmigo un 90 % de las veces, pero a veces tiene que enfocarse en su familia también", afirmó.

"Tengo muy buen entrenador cuando él no está, que es Toni (Cascales). Era el preparador de Juan Carlos cuando era jugador. Se volvió número uno del mundo, es muy amable", concluyó. EFE

am/car