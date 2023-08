Aguirre: "No es posible perder a Gabri Veiga por ceros en la cuenta bancaria"

Palma, 25 ago (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, se ha pronunciado este viernes en la misma línea crítica de su homólogo del Real Madrid, Carlo Ancelotti, con la marcha de Gabri Veiga, una de las promesas del fútbol español, al Al Ahli de Arabia Saudí.

"Es una pena, claro que estoy en la línea de Ancelotti, por supuesto. No es posible que perdamos un valor como Veiga por ceros en la cuenta bancaria. Claro, yo estoy en el ocaso de mi carrera y este chico apenas empieza. Seguramente era una oferta irrechazable, tanto para el club como para él, que te soluciona la vida", dijo Aguirre en la previa de la visita del Mallorca a Granada.

"Algo habría que hacer", añadió. "Se habla mucho del 'fair play' pero aquí no se ve por ninguna parte. Los temas financieros nos limitan mucho. Aunque me parece bien. No podemos vivir con deudas y estar con la espada de Damocles toda la vida con concurso de acreedores y tal y cual".

Según el técnico de los mallorquinistas, lo ocurrido con el centrocampista del Celta, de 21 años, "no le está haciendo bien al fútbol europeo en particular ni al mundial en general".

"Las salidas de estos chicos está debilitando a las ligas. Este jugador (Veiga) ¿qué progresión puede tener en Arabia? Yo he estado por esos lugares y es un fútbol menor, evidentemente. Pueden tener a Cristiano, Neymar o a quien sea que el fútbol seguirá siendo menor. Cada uno decide por su saludad financiera, pero sí lo vamos a extrañar. Ojalá se pongan límites, sería buenísimo", enfatizó Javier Aguirre.- EFE

Palma(España), 25 ago (EFE).- El mexicano Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha admitido que su equipo "jugó francamente mal" en la derrota (0-1) en Son Moix ante el Villarreal la pasada jornada, aunque confía en que la imagen sea "muy diferente" en la visita al Estadio Nuevo Los Cármenes para enfrentarse al Granada este sábado en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

"Jugamos francamente mal en lo colectivo y en lo individual. Esto no puede volver a suceder. Puedes equivocarte en un partido, pero no descomponerte como equipo, salir desdibujados y no poner entusiasmo. Luego hicimos un esfuerzo, la gente lo valora, pero fue estéril", dijo Aguirre al comentar lo sucedido ante el Villarreal.

Reaccionar en la visita a Granada no será fácil, avisó el 'Vasco': "Los equipos de Paco López (técnico del conjunto nazarí) tienen mucha variante ofensivas, juegan muy bien al fútbol. Melendo y Callejón realizan un gran trabajo. Se mueven muy bien desde su ubicación y hacen que te equivoques. Hay que estar muy alerta porque francamente son buenos con el balón".

Aguirre opina que el Granada "no merece" llevar cero puntos porque hizo dos buenos partidos, a pesar de las derrotas ante el Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.

"Esto acaba de empezar, quedan un montón de partidos y mucha Liga por delante. Nosotros tenemos que recuperar la solidez como equipo que nos ha permitido sobrevivir dos años en Primera División. Lo que mejor hacíamos no lo estamos haciendo y en Granada tenemos que resarcirnos", enfatizó.

El técnico mallorquinista recordó en la rueda de prensa las últimas dos durísimas derrotas (4-1 y 2-6) ante el conjunto granadino hace dos temporadas.

"Estábamos muertos, fue horrible", reconoció Aguirre al referirse al 2-6 en mayo de 2022 en Palma que dejaba a su equipo con un pie en Segunda División. En las jornadas siguientes, el Mallorca reaccionó y logró salvar la categoría en un tramo final dramático.

Los bermellones visitarán al Granada sin su capitán Antonio Raillo, operado de una lesión en el tobillo que le tendrá apartado de los terrenos de juego al menos tres meses.

"Tiene que venir un central sí o sí, aunque el que llegue no tendrá la titularidad asegurada", remarcó el técnico azteca.

"Cuando viene alguien no le prometo que jugará de inicio. Trataré de ser justo y a veces no lo soy sin pretenderlo. El jugador se gana la titularidad en los entrenamientos. El que venga tiene que venir a competir; si va a jugar o no, dependerá dependerá de él y de mí", precisó Javier Aguirre.-

Palma, 25 ago (EFE).- El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, calificó este viernes de "reprobable a todas luces" la conducta del presidente del fútbol español, Luis Rubiales, y deploró que "se hable más de ese hecho y no de que las chicas son campeonas del mundo".

"Pienso que estamos todos en la misma línea. Es una conducta reprobable (el beso de Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso) a todas luces. Lo que más tristeza te da es que esta noticia esté por encima de la verdadera noticia: que (las chicas) son campeonas del mundo", remarcó Aguirre en la conferencia de prensa previa al partido Granada CF-Mallorca.

"En vez de hablarse de Rubiales se debería hablar de (Irene) Paredes, de Cata (Coll) de Aitana (Bonmatí), la mejor del torneo, la mejor jugadora del mundo, que es española. O la pobre chica (Olga Carmona) que hace el gol y pierde a su padre. Son cosas que se quedan de lado", dijo el "Vasco".

En ese contexto, añadió que España "se repuso de una derrota (4-0) dolorosísima ante Japón".

"Le cascaron cuatro y es difícil que un Mundial te levantes después de eso, y yo he estado en cuatro mundiales. Las chicas españolas son campeonas del mundo y resulta que tenemos que estar hablando de otra cosa. Las pobrecitas no tienen portadas, ni patadas iniciales en los partidos, ni el aplauso de los aficionados en los estadio. Les preguntan por ese hecho y no por el título mundial y eso es lo que me perturba", remarcó Javier Aguirre.