Adriana Lastra dice que ha trasladado a Armengol la voluntad de los socialistas de usar el asturiano en el Congreso

La diputada por Asturias y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE, Adriana Lastra, ha indicado este viernes que ya se le ha trasladado a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, la voluntad por parte de los diputados socialistas asturianos de que se refleje el asturiano en el Congreso, aunque ha reconocido que "hay una complejidad ya que el asturiano no es un idioma oficial, lamentablemente, porque el Partido Popular y la derecha en Asturias no quiere que sea un idioma oficial". "A pesar de ello si está en estudio y en todo caso no sería la primera vez que los socialistas, bueno, que los socialistas o que los diputados en general asturianos utilizamos el asturiano en alguna intervención", ha dicho Lastra. Ha añadido Adriana Lastra que lo que sí cree que es importante es que además de poder hablarlo en el Congreso de los Diputados, se pueda hablar en Asturias. "Creo que eso es fundamental, creo que es fundamental que en Gijón se pueda hablar asturiano, es fundamental defender nuestra identidad como asturianos y nuestra propia, cultura frente a la involución de la extrema derecha, que nos trata a los asturianos como si viviéramos en el franquismo", ha dicho Lastra. Lastra ha manifestado que durante la campaña electoral recordaba cómo su padre me contaba cómo le pegaban en la escuela cuando hablaba en asturiano y ha añadido que "afortunadamente ahora no se pega a la gente por hablar asturiano, pero se les prohíbe hacerlo".