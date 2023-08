Sumar insiste en que la amnistía "tiene encaje constitucional y puede salir adelante"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha sostenido este jueves que la eventual ley de amnistía que reclaman los independentistas catalanes "tiene encaje constitucional" y constituye "la vía más rápida" para normalizar la situación en Cataluña. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Urtasun ha recalcado que "la voluntad política de Sumar es clara" y que los de Yolanda Díaz creen que la amnistía "tiene encaje constitucional y que puede salir adelante y ahora lo que hay que hacer es ponerse a trabajar". Para ello, el partido ha conformado un grupo de expertos integrado por 20 juristas que están trabajando en una propuesta de la que no ha querido dar más detalles por el momento". Urtasun ha puntualizado que "no se trata de un indulto generalizado" sino que la amnistía lo que busca es "superar los efectos penales de un conflicto político para devolverlo a la política y que sea la política la que pueda gestionarlo", como ha ocurrido recientemente en países como Portugal y Francia. A su juicio, esta sería "la vía más rápida y completa" para normalizar la situación en Cataluña, incidiendo en que de ella no se beneficiaría solo el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros dirigentes condenados sino las otras muchas personas que se enfrentan a procesos judiciales derivados de las consecuencias de 1-O. El portavoz de Sumar ha defendido que la vía de la amnistía sería "la manera de resolver esta cuestión más amplia, que no solo afecta a las personas que están en Bélgica". Así las cosas, no ha querido comentar si la presidenta de Junts, Laura Borrás, también debería beneficiarse de esa eventual amnistía: "Sobre esta cuestión en el pasado hemos sido suficientemente claros".