Sémper (PP) ve "un poco fraude" que PSOE y Sumar presten diputados a ERC y Junts porque "maquilla" el resultado del 23J

El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha considerado que la decisión de PSOE y Sumar de prestar diputados a ERC y Junts para que puedan tener grupo parlamentario en el Congreso "es un poco fraude" puesto que "maquilla" el resultado de las elecciones del 23 de julio. Aunque ha reconocido que se trata de una "técnica" que "no es la primera vez" que se usa en España, "fuerza las costuras de la norma", ha valorado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. "Es un poco fraude que los partidos políticos chalaneemos con diputados y otorguemos escaños para que puedan conformar grupos políticos" quienes los ciudadanos no ha dado la "legitimidad" o la "confianza" en las urnas para que puedan hacerlo. Para Sémper, "por mucho que se haga" no es algo que se pueda considerar "edificante" puesto que "altera el resultado de las elecciones, lo maquilla". El Reglamento de la Cámara establece que, para formar grupo parlamentario en el Congreso se requiere tener más de 15 diputados, o bien un mínimo de cinco escaños más el 5% de los votos del conjunto de España o el 15% en las circunscripciones donde se haya concurrido. ERC y Junts, con sus siete diputados cada uno, no llegan al 15% en todas las circunscripciones, solo en dos, y ni siquiera alcanzan ese porcentaje en el conjunto de Cataluña. Por ello, Sumar anunció ayer que prestaría dos de sus diputados catalanes a ERC para que puedan cumplir los requisitos y se prevé que el PSOE haga lo propio con Junts. Asimismo, Sémper ha subrayado que "supone una carga económica también para las arcas públicas" ya que, además de las implicaciones respecto a los tiempos de intervención en el Congreso y otras prebendas políticas, contar con grupo propio "lleva aparejado también más financiación, más recursos económicos y eso sale del bolsillo de todos los ciudadanos".