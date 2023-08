Ronny Deila: “quedan 90 minutos muy complicados”

Pamplona, 24 ago (EFE).- El entrenador del Brujas, Ronny Delia, avisó que quedan “90 minutos muy complicados” en la vuelta ante Osasuna a pesar de lograr la victoria por 1-2 en El Sadar.

Sobre su capitán, Hans Vanaken, Deila apuntó que es un “líder disciplinado e importante. Le ha tocado defender”. Del devenir del choque, el noruego afirmó que “al principio hemos jugado muy lentos, no conectábamos bien los pases, ellos estaban bien organizados. En la segunda hemos sido mejores con el balón y hemos tenido mejor que en la primera. El ambiente era increíble. Lo recordaré toda mi vida”.

“Sabemos que jugar en Europa es complicado. Estamos contentos con algunas cosas y no con otras. Jugar fuera y en España no es fácil. No lo había conseguido nunca. Estoy muy contento. Hemos estado juntos y mantenido la calma. No hemos jugado bien al principio, pero sí al final”, continuó el míster visitante en el día de hoy.

Destacó el juego rojillo: “Osasuna ha jugado muy bien. Sabes que si no juegas de forma organizada los equipos te pueden penalizar. Ellos lo han hecho muy bien y han tenido mucho el balón y lo han jugado bien”.

“Será diferente. Tenemos que ser nosotros mismos y ver qué podemos hacer ofensivamente. En muchos aspectos lo hemos hecho muy bien y queremos plantearles más problemas en el partido de vuelta”, finalizó. EFE

1011911

le/as