Queralt (ERC) supedita la autodeterminación y el referéndum a que se haya "cerrado" la amnistía

El senador de ERC, Joan Queralt, ha supeditado las carpetas de la autodeterminación y el referéndum a que "se haya cerrado la de la amnistía" en la negociación de su partido con el PSOE para investir al presidente en funciones y candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez. "No puedes ir a un diálogo político habiendo gente inhabilitada, condenada, condenada al exilio o que tiene el patrimonio familiar y personal en peligro por el Tribunal de Cuentas", ha explicado en una entrevista de este jueves en el diario 'El Nacional' recogida por Europa Press. Ha señalado que la condición firmada por ERC para aceptar la presidencia del PSOE en la Mesa del Congreso era la "desjudicialización por todas las vías legales", y ha restado importancia a la palabra amnistía ya que, textualmente, las cosas son las que son, no el nombre que tienen. Ha valorado una posible Ley de Amnistía como factor para "cerrar la etapa del conflicto político abierto y sangrante", a su juicio reconocido por el PSOE, y de esta forma canalizarlo a la política, textualmente, de donde nunca tendría que haber salido. Respecto al papel de Junts en la negociación, ha propuesto "encontrar una cierta coordinación de acción" respetando la independencia y planteamiento de cada partido, ya que las estrategias pueden ser diferentes, pero no opuestas, en sus palabras.