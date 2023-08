Puente pide a Feijóo que explique por qué él si puede pactar y en cambio demoniza al PSOE por negociar con los mismos

El exalcalde del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid diputado nacional por esta provincia, Óscar Puente, ha pedido al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que explique por qué él si podría pactar su investidura con cualquiera formación, excepto Bildu, y en cambio demoniza al PSOE por sentarse a negociar con los mismos interlocutores. El dirigente del PSOE considera "disparatada" la estrategia del PP en su intento de obtener otros cuatro apoyos que sumar a los 172 con que cuenta, entre los que, según el socialista, parece claro que descarta a Bildu pero, en cambio, no descarta aceptar el apoyo de Junts Per Catalunya, Esquerra Republicana y posibles tránsfugas del PSOE. "Imagínense que cuatro diputados de uno de esos grupos le diera su apoyo a Feijóo y sacara adelante la investidura, cuando se está diciendo que una alianza del PSOE, Sumar y los nacionalistas, que es básicamente la fórmula de gobierno de estos últimos cuatro años, es un gobierno Frankestein", ha recordado Puente, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha preguntado al líder del PP cómo calificaría él una coalición de su partido con VOX, Puigdemont o cuatro tránsfugas de un partido como el PSOE y "qué garantías de gobernabilidad daría al país". Por ello, Puente ha vuelto a insistir al calificar de "disparate" la estrategia del PP y se ha mostrado convencido de que dicha formación seguirá con su "política de ciencia ficción" y este tipo de "astracanadas" que no tienen viso de dar fruto alguno. "La estrategia a corto plazo es buena para Feijóo, porque le permite seguir diciendo que ha ganado las elecciones, pero a medio y largo plazo es malísima porque con qué argumentos va a refutar que el PSOE se siente a negociar con quienes ellos también están dispuestos a hacerlo", ha concluido el parlamentario nacional, exalcalde y presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid.