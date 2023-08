Pradilla se une al trabajo con el Valencia tras ser descartado con la selección

Valencia, 24 ago (EFE).- El ala-pívot internacional Jaime Pradilla se ha incorporado este jueves a los entrenamientos en pista del Valencia Basket, después de disponer de unos días de descanso, tras ser uno de los últimos descartes de la selección española para el Mundial que comienza el viernes en Filipinas, Japón e Indonesia.

Pradilla ha estado entrenando desde finales de julio con la selección española y ha participado en dos de los amistosos de preparación, subiendo su número de internacionalidades hasta las 23.

Sobre las posibilidades del equipo nacional, el interior señaló que el hecho de que algunos de los jugadores hayan dejado de lado la vitola de favoritos, pese a ser el vigente campeón del Mundo, puede ser positivo. "Creo que al final también nos va un poco bien, nos quitamos un poco de presión y que la gente piense lo que quiera pensar. Pero al final somos España, somos el número 1 en el ranking FIBA y ya se verá”.

El Valencia Basket dispuso el miércoles de su primer día libre de la pretemporada y en el regreso al trabajo de hoy ha contado ya con el interior aragonés, por lo que el técnico tiene ya en Valencia a todos los jugadores profesionales de su plantilla a excepción del internacional español Víctor Claver.

Jaime desveló que “el domingo después del partido de España me vine para Valencia, descansé y el lunes ya me pasé por la Fonteta y L’Alqueria para conocer a mis nuevos compañeros, hacer algunas cosillas y no empezar hoy de primeras frío. Ya estaba bien físicamente pero no quería parar de golpe tres días y ponerme a volver a entrenar con el equipo e ir conociendo a los compañeros, que son muy buenos tíos y me han recibido muy bien”.

El ala-pívot relató sus primeras sensaciones con la plantilla para la nueva temporada, que ya tiene en la preparación a la seis incorporaciones realizadas hasta el momento.

"Jugamos dos competiciones que son muy duras. Hablamos de la Euroliga por ser una competición más importante pero la ACB, todos los jugadores que vienen aquí saben que es una competición muy dura y si te despistas un poco te puede pasar lo que nos pasó a nosotros el año pasado que casi nos quedamos fuera del Playoff", recordó.

"Se ha hecho un equipo más físico, más competitivo en situaciones defensivas que el año pasado igual nos costaban más, poder taparlas. Creo que vamos a disfrutar mucho de este año y estoy muy contento con el equipo que se ha hecho y sobre todo con la gente que ha venido", añadió.

Aunque solo tiene 22 años, Jaime Pradilla arranca su cuarta temporada con Valencia Basket y ya es uno de los jugadores más veteranos dentro del vestuario, un rol que asume con gusto para ayudar a los recién llegados.

"La gente que ha jugado la ACB o que ha jugado contra nosotros ya sabe lo que es esta ciudad, lo que es la Fonteta, que cada día nos animan y nos apoyan. Y la ciudad es increíble. Yo voy a intentar ayudar a la gente lo máximo posible en el día a día en todo lo que necesiten. E igual que a mí me ayudaron Sam o Dubi o gente que cuando yo vine hace cuatro años me acogieron lo mejor posible, intentaré hacerlo yo y aunque sea el más joven, intentar que esto sea una familia y que vaya lo mejor posible”, concluyó. EFE

sm/apa