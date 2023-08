PP, satisfecho de pactos con Vox en entidades de C-LM, augura "verdadero cambio" en 2024 cuando tengan cuentas propias

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado "razonablemente satisfecho" de la marcha de los pactos de su partido con Vox a nivel municipal y en las diputaciones de Toledo y Ciudad Real, si bien ha considerado que el "verdadero cambio" que se notará con respecto a los gobiernos arrebatados al PSOE tras la última cita electoral se verá cuando arranque 2024 cuando las distintas corporaciones nuevas puedan operar con unos presupuestos elaborados desde su inicio por los nuevos gobiernos. En una entrevista con Europa Press, ha querido poner el acento en que "algo ha cambiado" con respecto al anterior mandato, y es que hoy el PP gobierna "al 63% de la población" en materia provincial en Toledo y Ciudad Real y "al 62% de la población en gobiernos municipales". Lo que según Núñez genera esa responsabilidad y tener "un poder municipal tan sólido, cuantioso y simbólico" es "la posibilidad de demostrar un modelo de gestión y una forma de abordar la política distinta". Considera que todos los alcaldes del PP y sus mandatos "van a enseñar al conjunto de los ciudadanos la forma de gobernar que tiene el PP", que es la de "defender servicios públicos, mejorar cultura, mejorar turismo y establecer dinámicos con otros territorios para ensanchar el espacio económico y social". Con todo, defiende que los gobiernos municipales van a ser "un escaparate importante para demostrar que su gestión podría hacer de esta tierra un lugar mucho mejor". Serán, por tanto, "el mejor ejemplo de gestión" que el PP podrá enseñar "a los ciudadanos de Castilla-La Mancha", con sus "aciertos" y con sus "errores". PRESUPUESTOS PRORROGADOS Ha puesto el acento que los actuales alcaldes del cambio en las ciudades más importantes de la región están ahora empezando a gobernar con los presupuestos que aprobaron las corporaciones precedentes, por lo que "abordan este año natural con unas cuestas que no son las suyas". Es por ello que el "verdadero cambio" en la gestión municipal será a partir de 2024, donde los plenos municipales "aborden ejecuciones presupuestarias fruto del proyecto político del Partido Popular". "Trabajaremos con nuestros presupuestos, con nuestra idea, para cumplir las promesas realizadas a los ciudadanos", ha abundado. LOS AYUNTAMIENTOS DEL PP, ALINEADOS CON LA JUNTA Pese a los múltiples cambios de gobierno en importantes ayuntamientos donde ya estaban proyectados importantes proyectos, los gobiernos 'populares' van a estar, según ha dicho el presidente de la formación, alineados con la Junta de Comunidades. Serán, ha asegurado, "ágiles, rápidos y eficaces" a la hora de, por ejemplo, facilitar la implantación de proyectos empresariales, ya que "sólo habrá diligencia y celeridad" en todo lo que afecte a la gestión municipal. De la misma forma, está convencido de que tampoco desde la Junta de Comunidades habrá piedras en el camino con movimientos que entorpezcan la puesta en marcha de iniciativas en municipios gobernados por el PP. "Por nuestra parte no habrá ningún retraso ni impedimento. Espero y deseo que el cambio de color político no genere por parte de la Administración regional un sinfín de retrasos o pegas que pueda acabar con la pérdida de estos proyectos empresariales", ha abundado.