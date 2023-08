Paredes (Athletic) lamenta que "se tape por una cosa así" el "mérito" del equipo femenino

Bilbao, 24 ago (EFE).- El jugador del Athletic Club Aitor Paredes lamenta que "no se esté dando tanto mérito como el que tiene" a la selección femenina de fútbol a raíz del beso en la boca a Jennifer Hermoso por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la entrega de medallas tras la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"Sí me da un poco de pena que se tape lo que han conseguido con una cosa así", dijo el futbolista vizcaíno, cuestionado sobre este asunto en la sala de prensa de Lezama tras señalar que en su opinión Rubiales actuó "equivocadamente" en Sídney.

"No era el momento ni el lugar, pero no quiero hablar mucho del tema. Ya se hablado mucho durante la semana", añadió el internacional sub 21 antes de poner en valor el histórico éxito del equipo español.

"Todos tenemos claro lo difícil que es ganar un Mundial, de hecho España nunca lo había conseguido a nivel femenino. Yo he vivido algo parecido con la sub 21 conviviendo un mes día a día. Ellas han estado dos meses y conseguir que un grupo sea sólido para conseguir el objetivo tiene mucho mérito", recalcó. EFE

