Ortega Smith evoca a Espinosa y Abascal y avisa de que Vox no debe "olvidar" de dónde viene para no "equivocar" dónde va

El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha recordado los orígenes del partido y a sus fundadores para advertir de que la formación "no puede olvidar de dónde viene y para qué nació" y así "no equivocarse nunca hacia dónde va". Ortega Smith ha compartido su reflexión en la red social X (antes Twitter), acompañada de una fotografía en la que puede vérsele junto a Santiago Abascal y al dimitido portavoz Iván Espinosa de los Monteros. Cuando Espinosa de los Monteros alegó problemas familiares para dejar la portavocía en el Congreso, Ortega Smith fue el único dirigente de Vox que dejó entrever algún malestar interno por la evolución del partido al lamentar "las razones que provocaron" su marcha" y quejándose de que algunos no supieron reconocer al exportavoz su "lealtad, generosidad y sacrificio". Y este jueves ha insistido en evocar la figura de Espinosa de los Monteros, con quien fundó Vox junto con Santiago Abascal: "Hace nueve años, poco más de una veintena de personas en torno a una mesa decidimos que nadie nos representaba y que, por ello, había que cambiar las cosas y fundar un nuevo partido político", comienza el diputado, que recuerda que entonces "no tenían el apoyo de casi nadie, pero sí muchísima ilusión". "Nuestros principios y valores eran la mejor energía para avanzar y, años más tarde, tanto trabajo dio sus primeros frutos, pero sin renunciar a esos principios", continúa Ortega Smith. Por ello, el también portavoz en el Ayuntamiento de Madrid ha advertido de que Vox "no puede olvidar de dónde venimos y para qué nacimos, para no equivocarnos nunca hacia dónde vamos".