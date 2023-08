María Pérez: "Hemos demostrado que la marcha española merece un respeto"

Budapest, 24 ago (EFE).- María Pérez, que en Budapest se ha convertido en doble campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros, declaró que con sus dos medallas de oro, más las dos de Álvaro Martín, han demostrado que "la marcha española merece un respeto".

La atleta granadina, plusmarquista mundial de 35 kilómetros, se convirtió en Budapest, con un tiempo de 2h38:40, en campeona del mundo de la distancia, apenas cuatro días después de ganar la medalla de oro en los 20, arrebatando el trono internacional de la distancia a la peruana Kimberly García, segunda, que ganó el pasado año en Eugene (Estados Unidos).

"Estoy en una nube ahora mismo. Además he tenido la suerte de celebrarlo dos veces porque ha sonado la campana con un marchador masculino y pensé que ya acababa la prueba y me quedaba una vuelta. Tenía la ventaja suficiente para poder disfrutar y lo he hecho los últimos cuatro kilómetros", dijo María, al terminar la carrera a los medios de comunicación.

"Es un sueño estar aquí, tener esta medalla y poder haber acabado. El día del veinte acabé muy coja y desde entonces ha sido mañana y tarde con los fisioterapeutas. He de agradecer a todo el servicio médico que me ha ayudado", confesó la granadina, que desveló cómo ha sido la recuperación de sus molestias en una pierna en solo cuatro días.

"Me ha estado molestando pero no he tenido ese dolor punzante del ciático que se me inflamó el otro día y me ha permitido hacer la estrategia. Yo no podía hacer cambios continuos de ritmo y bajar porque eso sí podía forzar a que se me pinzara el nervio. Si pasaba no iba a poder mover la pierna. Por eso, la opción era un momento dado escaparme. He intentado poner un ritmo alto y sabía que si lograba suficiente ventaja podía lograr el éxito. Así ha sido y he podido disfrutarlo", confesó.

La atleta española reconoció que antes de llegar a Budapest, y sobre todo después de las descalificaciones sufridas en el Europeo de Múnich y el Mundial de Eugene, ambas en 2022, ganar un doblete era algo difícil.

"Sabía que estaba fuerte, que era la favorita y que todos iban a estar pendientes de mí, pero lo que no pensaba era lograrlo de la manera en la que lo he hecho. Hemos demostrado que la marcha española merece un respeto. Ahora mismo las cuatro medallas son de esta disciplina y ojalá se consigan más", señaló María, en alusión a las cuatro medallas de España en estos Mundiales, todas en marcha.

"Hay que reírse y disfrutar la vida. Soy la primera española en tener dos medallas de oro mundiales y Álvaro Martín el primer hombre", manifestó la marchadora española, que piensa hacer su primera celebración en la capital húngara.

"Toca quemar Budapest hasta que vuelva a España. Nos merecemos desconectar, vacaciones y sobre todo disfrutar. He visto a mi mujer y a mis amigos sólo un día. Me merezco disfrutar con ellos", dijo María, que también echó de menos a Ángel Basas, fisioterapeuta de la selección española que falleció con su hijo en febrero en un accidente de tráfico en Australia.

"Esto ha sido una cuestión de confianza mutua. Hay optimismo por todas partes, hemos trabajado duro y he seguido todos los protocolos que me han dicho. Por hacer una mención especial he echado de menos un abrazo, el de Ángel Basas. Quiero decirle que estas medallas también son suyas y de su hijo. Se le echa de menos", concluyó. EFE

