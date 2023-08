Jasmine Camacho-Quinn, velocista de plata por una centésima

Redacción deportes, 24 ago (EFE).- La puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, campeona olímpica en Tokio de los 100 metros vallas, se quedó a una centésima de la medalla de oro que se colgó en los Mundiales de Budapest la jamaicana Danielle Williams, que ocho años después de su triunfo en Pekín (2015) volvió a subirse a lo más alto del podio.

La final parecía, a priori, que sería un duelo entre Camacho-Quinn y la nigeriana Tobi Amusan, que defendía título después de haber obtenido la autorización de la Unidad Integral del Atletismo para competir en este Mundial unos días antes, después de la suspensión temporal a la que estaba sometida por haber estado ilocalizable en las tres ocasiones que World Athletics la requirió para pasar un control antidopaje a lo largo de un año.

Sobre la pista la más rápida fue Danielle Williams, que llegó a Budapest undécima del ránking internacional y se marcha de la ciudad húngara con un oro colgado al cuello tras parar el crono en una final de vértigo en 12.43, mejor marca de la temporada, solo una centésima menos que Camacho-Quinn, que se exprimió al máximo, incluso echando la cabeza hacía adelante, en la línea de meta.

"No estoy molesta en absoluto. Puedo estar agradecida con esta plata después de ganar un bronce en el Mundial del año pasado. Si añado mi medalla de oro olímpica tengo toda una colección de la que estar orgulloso. Esta final estaba llena de talentos y me derrotaron por sólo una décima de segundo, así que no tengo ningún sentimiento amargo", dijo la portorriqueña al terminar la prueba.

Tercera fue la estadounidense Keni Harrison con 12.46.

Tobi Amusan, con un tiempo de reacción en la salida de 0.152, el quinto peor, acabó sexta con 12.62 tras ser incapaz de alcanzar a las velocistas caribeñas, que fueron las dominadoras de la prueba.

La medalla de Jasmine Camacho-Quinn es la cuarta que gana Puerto Rico en un Mundial de atletismo, todas en vallas. Javier Culson obtuvo dos platas (Berlín 2009 y Daegu 2011) en el 400 con vallas y Jasmine esta plata y el bronce en Eugene 2022.