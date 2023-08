Evenepoel: "Mi objetivo es ganar una etapa y una plaza del podio"

Barcelona, 24 ago (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), campeón del mundo contrarreloj y defensor del título en la 78 edición de la Vuelta que comienza este sábado en Barcelona, acude a la tercera grande de la temporada con el objetivo de "ganar una etapa y un puesto en el podio".

"Quiero ganar una etapa, disputar la general por un puesto en el podio y aprender. Es, como siempre, el gran objetivo", señaló Evenepoel en su comparecencia de prensa en Barcelona, a dos días del comienzo de la Vuelta.

Una expectativa la del excampeón mundial un tanto reservada, ya que saldrá con el dorsal número 1 y el maillot de campeón belga en ruta.

"Pueden pasar muchas cosas, basta con mirar el Giro de mayo. El año pasado fui por el top 10 en la Vuelta y gané. Ahora voy por el top 3 y esa es una estimación justa. Difícilmente puedo decir que voy a ganar. Un mal día, una enfermedad o una caída, todo puede suceder rápidamente", concretó.

La estrella belga eludió darse como máximo favorito para la "roja" de la Vuelta, por eso precisó que se queda con las victorias parciales y el podio.

" Si gano 4 etapas y termino duodécimo en la clasificación, seguirá siendo una buena Vuelta", dijo.

El campeón belga inspeccionó varias etapas de montaña de la Vuelta, entre otras la del Angliru.

"Sé lo que puedo esperar. El año pasado no hice reconocimiento y eso fue una desventaja. Ahora he visto las etapas más importantes y eso debe ser una ventaja", explicó Evenepoel, quien está terminando de encontrar su peso ideal después de los entrenamientos específicos para el Mundial contrarreloj.

Ante la crono inicial por equipos del próximo sábado, Remco Evenepoel dejó claro que su equipo no quiere tener el maillot rojo en los primeros 9 días.

"No queremos el maillot rojo en los primeros 9 días. Tenemos una estrategia y sólo tenemos que ejecutarla de forma correcta en la carretera. No es mentira cuando digo que no queremos ese maillot hasta mitad de Vuelta. Si lo conseguimos, se lo daremos a un corredor que no sea demasiado peligroso", afirmó.

Evenepoel, en su afán de aprender, aseguró que "tal vez debería correr un poco más a la defensiva", y dejó que, aunque la primera semana será dura, "las decisivas serán la segunda y la tercera".

Sobre sus rivales, Evenepoel no duda de que el danés Jonas Vingegaard "es posible que sepa cómo ganar la Vuelta".

" Jonas sabe cómo ganar el Tour, tal vez también sepa cómo ganar esta Vuelta. Luego puedo copiar cosas de él y llevarlo en mi mochila al Tour del próximo año".

"Todavía no he corrido mucho contra él. Es bueno para este deporte que participe. Y tener un nombre así en la lista de salida es un desafío", concluyó. EFE

