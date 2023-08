ERC no se reunirá con el PP para abordar la investidura de Feijóo

Los representantes de ERC no se reunirán con los del PP para hablar sobre su posicionamiento a cerca de la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que está prevista para el 26 y 27 de septiembre. Fuentes de los republicanos han explicado a Europa Press este jueves que ERC "no habla" con el PP, después de que Feijóo dijese que iniciaría el lunes una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar recabar apoyos para ser investido --actualmente cuenta con los votos de Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, pero no son suficientes--. Por su parte, Junts guarda silencio sobre si participará o no en esta ronda de contactos y ninguno de sus representantes ha reaccionado a las palabras del vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, que apostó por hablar con todas las formaciones políticas, entre ellas las independentistas, excepto con EH Bildu.