El PP considera "intolerable" el cartel de un festival de Bilbao en el que aparece Abascal con un tiro en la nuca

El vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, ha condenado este jueves el cartel de un festival de Bilbao en el que aparece la figura del líder de Vox, Santiago Abascal, con un tiro en la nuca: "No todo vale". "Intolerable. Desde el PP condenamos enérgicamente este cartel y pedimos a todos los partidos políticos que también lo hagan. No todo vale. Ninguna forma de violencia tiene cabida en democracia", ha expresado Tellado a través de su cuenta de X, antiguamente Twitter. En concreto, el cartel anuncia una serie de conciertos que tendrán lugar este jueves enmarcados en un festival llamado 'Callejero' que organizan colectivos populares en el marco de la Semana Grande de Bilbao, pero fuera del programa oficial del Ayuntamiento de la ciudad. En el cartel puede verse en primer plano a Abascal sonriendo en una imagen en blanco y negro y tras él, a la altura de su nuca, una salpicadura de color rojo que simboliza la sangre. Desde Vox han presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional ya que consideran que el póster puede ser constitutivo de los delitos de amenazas, odio y enaltecimiento y apología del terrorismo por lo que en su denuncia solicitan a los órganos judiciales no solo la suspensión del evento, sino que se requiera al Ayuntamiento de Bilbao que identifique a los convocantes para que puedan ser "juzgados por los delitos de los que se les acusa".