El comisario europeo de Justicia reitera su preocupación ante la falta de avances para renovar el CGPJ

El comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, ha reiterado en una misiva enviada a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua su preocupación ante la falta de avances para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permanece en funciones desde diciembre de 2018. En la carta, firmada el pasado 26 de julio y difundida este jueves por Pagazaurtundua, Reynders ha insistido en que el Informe sobre el Estado de Derecho de 2023 ya avisaba de que la "situación" del CGPJ suscitaba "serias preocupaciones", dado que "no ha habido avances en su renovación a pesar de la urgencia" y "no se han tomado medidas para adaptar" el sistema de nombramientos de los vocales del órgano de gobierno de los jueces "teniendo en cuenta las normas europeas". Cabe recordar que el comisario europeo firmó la misiva tres días después de que se celebraran las elecciones generales y que, entonces, las Cortes --a cargo de renovar el CGPJ-- aún no se habían constituido. Con su carta, Reynders ha respondido a los escritos que la eurodiputada le envió el pasado junio en el que denunciaba ante la Comisión que el adelanto electoral volvía a dilatar la "enquistada" renovación del CGPJ. El comisario ha recalcado que Europa ya avisó en su informe que los Presidentes del Congreso y del Senado deben tomar las medidas necesarias para garantizar que se renueve el CGPJ. A su vez, ha subrayado que la falta de renovación del órgano tiene un impacto en los nombramientos discrecionales que están pendientes en el Tribunal Supremo y en el resto de la cúpula judicial. Así las cosas, Reynders ha hecho un llamamiento "a todas las partes involucradas" para "implementar las recomendaciones" recogidas en los informes de 2022 y 2023. Al margen, ha hecho referencia también a la falta de avances en el fortalecimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al no haberse adoptado aún medidas para abordar la separación del mandato del fiscal General del Gobierno. En este sentido, ha apuntado que Europa "seguirá supervisando" las novedades que tengan lugar en España.