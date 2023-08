Coll y Caldentey destacan el auge del deporte femenino en un homenaje en Palma

Palma, 24 ago (EFE).- Las jugadoras de la selección española de fútbol Mariona Caldentey y Cata Coll, homenajeadas ante unas 200 personas en un acto en la Lonja de Palma tras su título mundialista en Australia, han coincidido en destacar el auge del deporte femenino y el cariño y apoyo recibido por la gente.

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, y las principales autoridades de las islas, así como representantes del fútbol balear y equipos deportivos, han recibido a las campeonas de fútbol femenino con la selección Cata Coll y Mariona Caldentey, que visiblemente emocionadas han lucido orgullosas la camiseta roja y sus medallas de oro.

Durante el acto, Coll, natural de Pórtol, ha afirmado que "se está demostrando que el deporte femenino está creciendo" y ha asegurado estar "muy contentas", ya que este título es algo con lo que siempre soñaban de pequeñas.

"Muchas gracias a los entrenadores que hemos tenido", ha reconocido Coll, con la voz afónica tras las intensas celebraciones de estos últimos días, como ha bromeado al inicio del acto institucional.

Por su parte, Caldentey ha agradecido la presencia de los asistentes al acto de este jueves en Palma y a quienes han apoyado a la selección durante el torneo en Australia y Nueva Zelanda.

"Cuando la gente nos pregunta de donde hemos salido, estamos orgullosas de decir que somos mallorquinas, que somos de las islas, esperemos que vosotros también estéis orgullosos de nosotras", ha manifestado la joven de Portocolom.

"Trabajaremos para seguir ganando títulos", ha concluido entre los aplausos de los asistentes que se han congregado en la Lonja y que han elogiado a las campeonas mundialistas al son de la canción " We are the champions", de la banda Queen.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, también ha aplaudido el título obtenido por Coll y Caldentey con la selección española. "Vuestra victoria es el triunfo de todas aquellas mujeres, madres, tías, abuelas, libres y valientes que nunca se han rendido, que nunca han renunciado a sus sueños", ha dicho.

"No sólo habéis conseguido mover y conmover a un país, sino normalizar que una victoria mundial es posible, te llames Andrés, Xavi, Sergio o Iker, u Olga, Alexia, Cata o Mariona", ha continuado.

La máxima dirigente en las islas ha entregado diversos obsequios a las jugadoras mallorquinas, que han desatado la euforia de niños, niñas, padres y madres que se han acercado hasta este edificio institucional en Palma para arropar a las campeonas y tomarse fotografías con ellas. EFE

