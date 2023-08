Aperribay, preguntado por una eventual dimisión de Rubiales: "Yo creo que está claro"

San Sebastián, 24 ago (EFE).- "Yo creo que está claro", ha asegurado este jueves el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, al ser preguntado sobre si el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, debería dimitir tras los hechos ocurridos durante la celebración de la victoria del Mundial femenino.

El presidente realista ha respondido de esta manera a la pregunta: ¿Rubiales debe dimitir, señor Aperribay? formulada por una periodista de Radio Euskadi, durante la emisión del programa "Crónica de Euskadi" de la radio pública vasca.

"A ver, yo creo que está claro", ha explicado Aperribay quien, no obstante ha dicho que desconoce "cómo puede actuar la Asamblea". "No sé si la Asamblea, si estuviese, podría votar o no su dimisión, me imagino que sí, si lo hubiesen puesto en un punto del orden del día", ha matizado el presidente realista.

El máximo dirigente txuriurdin ha desvelado también que la Real Sociedad no acudirá a la asamblea extraordinaria convocada con carácter de urgencia para mañana, viernes, por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Una cita de la que ha dicho que no sabe "si tiene demasiado sentido, porque está convocada con carácter de urgencia en sesión extraordinaria y cuando ves el orden del día no hay ningún motivo de carácter de urgencia", ha señalado. EFE

cl/cgc/nam