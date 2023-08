Sant-Roos: "Hay equipos muy buenos, pero iremos a por todo"

Murcia, 23 ago (EFE).- El alero cubano Howard Sant-Roos dijo este miércoles en su presentación como jugador del UCAM Murcia que irán a por los objetivos de "jugar la Copa del Rey y las eliminatorias por el título de la liga Endesa, así como la Supercopa de baloncesto y llegar lejos en Europa", es decir, "a por todo", aunque hay "equipos muy buenos".

El exterior de La Habana, de 32 años y 2,01 metros de estatura, que se desenvuelve también como escolta y hasta como base, procede del Casademont Zaragoza, con el que la pasada campaña promedió 10,2 puntos, 4 asistencias, 3,4 rebotes y 1,4 recuperaciones para 13,1 de valoración en 27 minutos por encuentro en los 34 que disputó.

Quien pasó por Alemania -Phantoms Braunschweig-, Italia -Casale y Casalpurterlengo-, República Checa -Nymburk-, Turquía -Darüssafaka-, Grecia -AEK Atenas y Panathinaikos- y Rusia -CSKA, de Moscú-, afronta su segunda temporada en España.

"Espero estar más preparado y que estemos todos a la altura para que el equipo pueda llegar al nivel de la afición", comentó en rueda de prensa.

"Vengo a hacer mi trabajo bien en la pista y también fuera, que es algo muy importante al comunicar y con mi aptitud puedo ayudar mucho. Puedo transmitir eso al grupo y también que los compañeros me ayuden a mí", añadió.

"Desde el club fueron honestos desde el principio y me describieron muy bien el trabajo que quieren hacer aquí y yo me sentí parte de ellos. Además, me atraía la idea de jugar dos partidos por semana con la liga Endesa y la de Europa de Campeones", así como "la idea del entrenador, Sito Alonso, su forma de entrenar y de explicarse", dijo.

"Madrid, Barcelona, Unicaja... nada, una cosa de niños, nada del otro mundo", comentó en tono jocoso refiriéndose a la cita con la que se abrirá la temporada española, la Supercopa. EFE

