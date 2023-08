Michel Salgado ve a Gabri Veiga preparado para jugar en un grande

Vigo, 23 ago (EFE).- El exdefensa internacional español Michel Salgado, embajador del centenario del RC Celta, ve al internacional sub-21 Gabri Veiga preparado para dar el salto al Nápoles, con el que el club vigués ya ha llegado a un principio de acuerdo para su traspaso.

“Un chico que es capaz de meter once goles en la temporada de su debut en Primera División, a mí ya me ha demostrado que está preparado para la presión de un grande porque sino no es capaz de hacerlo. Pero luego también hay que verlo allí”, declaró el exjugador de Celta y Real Madrid, entre otros clubes.

En este sentido, recordó que el portugués Carlos Secretario llegó al Real Madrid después de ser elegido “mejor” lateral de la Eurocopa 1996 pero no fue capaz de “dar ese rendimiento” en el Santiago Bernabéu “por X o por Y”.

“Puede ser por un tema mental, por una tema de adaptación... En este caso, yo lo que he visto en el campo de Gabri Veiga es espectacular, y eso lo que me convence de él. Por eso hay varios equipos dispuestos a pagar 40 millones de euros”, reiteró.

Michel Salgado ahondó en que es “muy difícil” hacer “diez u once goles” en LaLiga siendo un debutante, por eso aconsejó al todavía futbolista del Celta que vea “el momento oportuno” para dar "el salto" a un grande del fútbol europeo.

“Lo que me molestaría es que al final no saliera y estuviera sin jugar los primeros 10 o 15 partidos de esta temporada, con lo que él puede darle a este Celta”, comentó el gallego, quien advirtió que firmar por “un grande” conlleva asumir “una responsabilidad” y estar preparado para convivir con esa “exigencia” más allá de la calidad futbolística.

“Mi consejo es que vea el momento oportuno para dar el salto, porque eso lo que lo va a hacer que él pueda triunfar”, afirmó el exfutbolista, a quien le gustaría ver a Veiga con la camiseta del Real Madrid “antes que con la del Nápoles”. EFE

