Marileidy Paulino, la velocista de oro dominicana

Budapest, 23 ago (EFE).- La dominicana Marileidy Paulino se proclamó este miércoles en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest campeona del mundo de 400 metros lisos, con un tiempo de 48.76, récord nacional.

Paulino, de 26 años, venció con una superioridad notoria, pese a que su tiempo de reacción en la salida (0.200) fue el peor de las ocho participantes. La dominicana, con su explosividad, fue remontando puestos a golpe de zancadas y sacó en línea de meta varios metros a sus rivales, parando el crono en 48.76, una marca que también fue récord de los campeonatos del mundo.

En el podio la acompañaron la polaca Natalia Kaczmarek, plata, y la atleta de Barbados Sada Williams, bronce.Marileidy Paulino llegó al Mundial de Budapest acreditando el segundo mejor tiempo de la temporada (48.98), solo por detrás de la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que no compitió en la ciudad húngara por molestias en sus rodillas.

Con esta medalla de oro, Marileidy Paulino se convierte en la primera mujer dominicana en convertirse a nivel individual en campeona del mundo, uniendo su nombre al de Félix Sánchez, que ganó dos oros en 400 vallas en Edmonton 2001 y París 2003.

Marileidy Paulino ya fue subcampeona del mundo en Eugene 2022 en 400 metros y medallista de oro en el relevo 4x400 mixto en el mismo campeonato. Además, fue doble medallista de plata en ambas disciplinas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

David Ramiro

Budapest, 23 ago (EFE).- Las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea, cuarta y quinta del ránking internacional, respectivamente, se clasificaron para la final de triple salto del Mundial de atletismo de Budapest, en la que intentará revalidar su corona de campeona la venezolana Yulimar Rojas.

Leyanis Pérez, que llegó a Budapest con una marca personal de 14.98 metros, accedió a la final sin demasiadas complicaciones al saltar 14.50 metros, un registro que la permitió finalizar quinta de las doce plazas que se ponían en juego.

El objetivo de Leyanis Pérez en estos Mundiales de Budapest es mejorar ese cuarto puesto del pasado año en Eugene, en el que con 14.70 se quedó a un paso de las medallas.

Peleando por el podio es lo que también quiere Liadagmis Povea, que ha llegado a saltar 14.93, aunque en la clasificación de Budapest se quedó en 14.30, una marca suficiente para asegurarse su pase a la final en su debut mundialista al aire libre.

Su mejor resultado a nivel internacional fue el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en los Campeonatos del Mundo de pista cubierta de Belgrado en 2022.

La que cumplió en la clasificación, y que se la tomó como un trámite, fue Yulimar Rojas, que busca su cuarto título mundial en Budapest. La venezolana saltó 14.59 a la primera y se retiró a descansar para pensar en la final del viernes.

La que se quedó a un paso de la final fue la española María Vicente, que saltó 14.13 y se quedó decimotercera, una posición que la impide estar entre las doce mejores del mundo que buscarán las medallas.

La dominicana Marileidy Paulino, que se proclamó en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest campeona del mundo de 400 metros lisos con un tiempo de 48.76, récord nacional, dijo a EFE sentirse "orgullosa de ser un ejemplo" para el país porque la "gente joven se motivará" viéndola y querrá hacer deporte.

"Me siento muy feliz de ser campeona mundial. Dios ha obrado de una manera increíble en mi vida para este reconocimiento", dijo a EFE la atleta dominicana, que se "imaginaba una carrera así, ganando de esa forma".

"Desde la primera ronda me he reservado para dar todo en esta final y se ha visto", apuntó.

"En este momento me acuerdo de Dios, de mi familia y de mi entrenador, que no vino, pero está Dios en mi corazón", declaró la atleta dominicana, que en Eugene 2022 se colgó la medalla de plata.

"He cambiado mucho desde Eugene. Tenia una lesión y Dios obró un milagro conmigo que me ha dado este triunfo del que me siento orgullosa porque la gente joven verá un ejemplo en mi y querrá hacer deporte y se motivará viéndome", concluyó.

