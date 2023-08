Loida Zabala, quinta en el Mundial de halterofilia paralímpica de Dubai

Redacción deportes, 23 ago (EFE).- La deportista extremeña Loida Zabala, poseedora de cuatro diplomas en cuatro Juegos Paralímpicos, consiguió mejorar su marca internacional en el Campeonato del Mundo de halterofilia paralímpica de Dubai (Emiratos Árabes), en el que levantó 98 kilos -total 192- y logró la quinta posición.

"Terminé la competición con un sabor agridulce. En primer lugar feliz porque me he visto más fuerte que nunca y en segundo lugar decepcionada porque me dieron nulo el segundo levantamiento y fue una decisión injusta. El resto de entrenadores también pensó que el movimiento era válido. Con ese levantamiento válido, podríamos haber luchado por medalla en el tercero", declaró Loida.

"Finalmente me voy a quedar con la gran marca que hemos hecho, que me posiciona entre las mejores del mundo para poder estar clasificada para los Juegos de París del año que viene", confesó.

Con este resultado, Loida Zabala se sitúa sexta del ránking internacional. Las ocho primeras se clasifican para los Juegos Paralímpicos.

El otro español en la jornada de competición, el madrileño David Gómez Moreno, que participó en la categoría -49 kilos, cumplió con un levantamiento de 125 kilos, aunque quedó lejos de las medallas. EFE

